— создание российской АКПП обойдётся в 30 млрд рублей, полного привода — в 20 млрд рублей

АКПП. Источник: ixbt.com

В Совете Федерации сообщили сроки и размер вложений, необходимых для создания современных отечественных автомобилей.

Российская автоматическая коробка переключения передач потребует вложений в объёме 30 млрд рублей, на новую механическую коробку переключения передач уйдёт 10 млрд рублей. Отечественная система полного привода будет стоить 20 млрд руб. На их разработку нужно не менее 4–5 лет, но власти требуют от производителей уложиться в 2–3 года.

Сенаторы упрекнули кабмин в отсутствии внятной стратегии поддержки автопрома: «Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем». Замглавы Минпромторга Альберт Каримов сообщил, что отрасль, подвергшаяся наиболее сильному давлению санкций, чувствует себя гораздо лучше, чем думают многие россияне. Несмотря на то, что конвейеры большинства предприятий несколько месяцев простаивали, а сейчас если и работают, то не на полную мощность, численность работников вообще не сократилась, а их зарплаты даже выросли на 9%.

АвтоВАЗ в июне возобновил производство, а уже в августе с конвейера вышли 18 тыс. машин, что всего на 7% меньше, чем за тот же период прошлого года. А в 2023 году планируется выпустить 500 тыс. автомобилей, что на 15% больше докризисного 2021 года.

Но пока что из прежней линейки удалось восстановить производство только трёх моделей на одном устаревшем двигателе и с одной коробкой передач, хотя ранее в распоряжении производителей было по четыре варианта того и другого. 100 до 300 комплектующих по-прежнему находятся в зоне риска: «Конвейер может быть остановлен в любой момент».