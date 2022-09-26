Наследие СССР поможет Грузии наладить выпуск беспилотников

Глава военного ведомства Грузии объявил: уже до конца года начнется совместная с Польшей сборка разведывательных и ударных беспилотников. Заявление небеспочвенно: советская власть отрасль оставила закавказской республике – оборонные НИИ и заводы для производства вооружений. Какие дроны будет выпускать Грузия и сколь серьезную опасность они будут представлять?

На прошедшей неделе министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе сообщил: Тбилиси и Варшава, "завершив все формальности", достигли договоренности о выпуске беспилотников. Производство разведывательных и боевых дронов на совместном предприятии начнется еще до конца года, уточнил глава военного ведомства. Из слов Бурчуладзе следует, что речь идет о неких польских разработках, которые уже хорошо зарекомендовали себя на практике. Совместное грузино-польское предприятие будет работать на базе флагмана грузинского военно-промышленного комплекса государственного военного научно-технического центра "Дельта".

О намерении создать совместное с поляками производство дронов глава грузинского Минобороны проинформировал еще в июне. Тогда, выступая в парламенте, Бурчуладзе назвал беспилотную авиацию приоритетным направлением. Войны последнего времени показали важность применения подобных аппаратов в разных целях, подчеркнул министр. Вполне вероятно, что Бурчуладзе учел свежий и успешный опыт применения Азербайджаном турецких ударных БПЛА "Байрактар" во Второй карабахской войне.

"Совместное предприятие будет оснащено самыми современными технологиями", – сообщил Бурчуладзе. Одновременно планируется создать центр по обучению работы с БПЛА, отметил министр. Также, по его словам, Грузия намерена закупать дроны за рубежом.

Весной этого года, до сообщений о совместных проектах с Польшей, тбилисский НТЦ "Дельта" анонсировал начало сборки собственных беспилотников к концу года. На официальном сайте научно-технического центра ранее присутствовали страницы (ныне доступные лишь в архиве), посвященные двум проектам – беспилотной авиационной системе и многофункциональному беспилотному вертолету.

"Центр "Дельта" уже неоднократно заявлял о своих планах работ по беспилотной тематике, время от времени демонстрируя некоторые привлекающие внимание общественности проекты. Вместе с тем особых подвижек пока отмечено не было. Складывалось ощущение, что пиар превалировал над реальным практическим содержанием", – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт по БПЛА Денис Федутинов.

Тбилисский НТЦ "Дельта" – наследник советских оборонных предприятий и институтов, работавших в Грузинской ССР с 1960-х. Сейчас центр объединяет шесть НИИ и Тбилисский авиазавод, который с 2010 года перешел в ведение Минобороны республики. Судя по официальному сайту, на данный момент "Дельта" выпускает достаточно широкую линейку вооружений грузинской разработки, в том числе: БТР "Дидгори" трех модификаций (на базе пикапов Ford Super Duty), БМП "Лазика" на основе БМП-2, советские БРДМ-2, реактивные системы залпового огня ZCRS-122 на базе "Градов" и самоходные минометы GMM-120.

С начала века "Дельта" пытается возродить и авиационное производство. Еще с 2001 года на авиазаводе была начата совместная с израильской оборонной компанией Elbit Systems программа модернизации штурмовика Су-25, также известного как "Грач". Прототип новой модели, получившей название "Скорпион", совершил тестовый полет еще весной 2001-го. Сообщалось, что штурмовик может совершать боевые вылеты как днем, так и ночью.

Как отмечал портал "Военное обозрение", из Тбилиси с регулярностью в один-два года поступали сообщения о начале серийного выпуска модернизированных "Грачей", а в 2018-м даже появилась информация о планах Грузии экспортировать собранную без российских компонентов модификацию Су-25 (под брендом Ge-31 Bora) в страны Азии и Африки. Но, как указывает "Военное обозрение", по состоянию на конец 2010-х серийное производство так и не было налажено. А в 2019-м военное ведомство республики приняло решение отказаться от производства штурмовиков в пользу боевых беспилотников. Примеры разработок БПЛА были упомянуты выше.

То, что выбор партнеров по производству пал именно на Польшу, можно объяснить в том числе политическими соображениями, отмечает польский политолог Матеуш Пискорский. "Польша тесно сотрудничала с прежним руководителем страны, ныне заключенным Михаилом Саакашвили. Что касается нынешнего руководства из партии "Грузинская мечта", и там есть люди, которые считают, что нужно брать Россию в кольцо, – полагает политолог. – Польша тесно пыталась сотрудничать с Грузией на основании антироссийской программы".

Англосаксонские страны, которые взяли под покровительство как Польшу, так и Грузию в рамках антироссийской "стратегии анаконды", явно заинтересованы в усилении оси Варшава – Тбилиси, в том числе по линии военно-технического сотрудничества, отмечает Пискорский. "Но правящая партия "Грузинская мечта" в целом относится более сдержанно к подобного рода проектам. Вряд ли можно ожидать, что сотрудничество будет столь же тесным, как раньше".

Решение о сотрудничестве именно с Польшей может объясняться и техническими причинами, отмечают военные эксперты, ведь Варшава, в отличие от Тбилиси, уже располагает собственным производством БПЛА. "Польская компания WB известна двумя продуктами в сфере беспилотной авиации – беспилотники Fly Eye и барражирующие боеприпасы Warmate. Причем сами БПЛА являются довольно заурядными тактическими аппаратами ближнего радиуса действия. Их необходимо запускать с рук, с их же помощью можно производить корректировку артиллерии или вести разведку", – рассказал эксперт Центра анализа, стратегии и технологий (АСТ Центр) Сергей Денисенцев.

"Судя по тем заявлениям, которые мы сейчас видим, в Грузии планируется развернуть отверточную сборку обоих типов. Потенциальная угроза будет зависеть от того, в каком количестве будет производиться эта продукция", – заметил собеседник. Он добавил:

"Пока мы не видим каких-то конкретных цифр.

Но важно понимать, что массированное применение барражирующих боеприпасов создает угрозу для абсолютно любой армии".

Кроме того, Грузия, по всей видимости, рассчитывает сделать беспилотники предметом экспорта, отмечает Пискорский. По его мнению, грузинские производители попытаются продать БПЛА в первую очередь другим странам Южного Кавказа и в соседние регионы. Отметим, что, по мнению военных аналитиков, Армения потерпела поражение во Второй карабахской войне во многом из-за недооценки фактора беспилотной авиации. "Байрактары" и другие БПЛА турецкого производства по понятным причинам Ереван получить не сможет – следовательно, возможен интерес к грузинской продукции.

"Возможно, участие польской компании сможет придать определенный импульс ее деятельности в сфере БЛА. Вариант со сборкой зарубежной техники представляется не столь громким и масштабным, как некоторые ранее заявленные планы, но более оптимальным с точки зрения экономики и в этом плане гораздо более реалистичным сценарием для Грузии", – заметил Федутинов.

Эксперт также добавил, что выпуск в конкретной стране может быть пожеланием заказчика. Причин же для этого может быть несколько. "Во-первых, это создаст возможность проведения ремонта и технического обслуживания внутри государства, что оптимизирует соответствующую логистику. Во-вторых, это вовлечет в процесс местные компании промышленности, разовьет их потенциал и создаст дополнительные рабочие места. В-третьих – снизит стоимость закупаемых систем за счет некоторой локализации", – перечислил он.

"Вместе с тем до сих пор неизвестно, какая именно компания участвует в сделке с польской стороны. Не исключаю, что речь идет о WB Electronics, которая известна разработкой и производством легких БПЛА и барражирующих боеприпасов", – предположил эксперт.

"Напомню, что несколько лет назад Украина вела переговоры с упомянутой польской компанией о том, чтобы не просто покупать беспилотники, но организовать их сборочное производство, для чего планировалось использовать мощности Чугуевского авиаремонтного завода. Не исключал бы того, что в данном случае похожим путем идет и Грузия", – подчеркнул Федутинов.

Алена Задорожная, Рафаэль Фахрутдинов, Михаил Мошкин