Автозавод «УРАЛ» инвестирует в производство

Автомобильный завод «УРАЛ» направил более 630 млн рублей на создание нового централизованного производства, предполагающего полный цикл изготовления надстроек автомобилей. Увеличение объемов производства будет осуществляться за счет автоматизации процессов и внедрения роботизированных установок.

Новый цех расположился на 9000 квадратных метрах и включает в себя несколько участков, а также окрасочную линию из шести камер. Реализовывать идею начали в 2019 году, был изготовлен паспорт инвестиционного проекта, произведены необходимые расчеты. Летом 2020-го года первый этап проекта получил одобрение инвесткомитета и был рекомендован к реализации. Он включал в себя перемещение, оптимальную расстановку и запуск оборудования. В соответствии с технологической стратегией предприятия планировалось создание полного цикла производства надстроек в одном корпусе

Автомобильный завод «УРАЛ». Источник: uralaz.ru

Второй этап проекта предполагает увеличение производственных мощностей и снижение затрат при производстве самосвальных установок за счет автоматизирования процессов, внедрения новых технологий и оптимизации конструкций надстроек. Эти мероприятия позволяют повысить технологичность изделий, снизить массу самосвальной установки и, как следствие, улучшить технические характеристики готовой продукции, которая станет более конкурентоспособной на рынке.

Автомобильный завод «УРАЛ». Источник: uralaz.ru

В процессе реализации проекта было приобретено новое оборудование. Например, закуплен и запущен в работу кантователь самосвальной платформы, а 12 новых сварочных аппаратов позволяют выполнять работу качественнее и быстрее. Также были поменяны аппараты клепки на установке натяжки боковых бортов, заработали новые фильтровентиляционные установки (ФВУ), воздушные компрессора и кран-балки, обеспечивающие работу цеха. Была полностью автоматизирована мойка изделий. А окраска деталей теперь производится с использованием новой для завода системы подачи краски, что позволяет снизить ее расход.

Автомобильный завод «УРАЛ». Источник: uralaz.ru

Производство по полному циклу – заготовка, сварка, окраска и сборка- запустили в августе, но проект на этом не заканчивается. Планируется и дальше поэтапно приобретать новое автоматизированное оборудование для заготовительного передела, сварочных и окрасочных работ. Полностью данный проект завершится в 2026-м году.

Автомобильный завод «УРАЛ». Источник: uralaz.ru

Сегодня АЗ «УРАЛ» реализует масштабную инвестиционную программу, направляя средства на развитие продуктовых проектов, модернизацию производства и обновление основных фондов, технологии.

Автомобильный завод «УРАЛ». Источник: uralaz.ru

Николай Крайнов, руководитель проекта:

– Помимо закупки нового оборудования мы постарались сделать максимально комфортными и рабочие места. Особое внимание было уделено температурному режиму. Сейчас, на втором этапе проекта, закладываются возможности дальнейшего расширения участка самосвальных установок, что позволит обеспечить рост объемов производства в соответствии с продуктовой стратегией предприятия. Радует, что завод так существенно и заметно меняется. Уверен, такие перемены коснуться каждого подразделения.

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