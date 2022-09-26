Автозавод «УРАЛ» инвестирует в производство

Автомобильный завод «УРАЛ» направил более 630 млн рублей на создание нового централизованного производства, предполагающего полный цикл изготовления надстроек автомобилей. Увеличение объемов производства будет осуществляться за счет автоматизации процессов и внедрения роботизированных установок.
Новый цех расположился на 9000 квадратных метрах и включает в себя несколько участков, а также окрасочную линию из шести камер. Реализовывать идею начали в 2019 году, был изготовлен паспорт инвестиционного проекта, произведены необходимые расчеты. Летом 2020-го года первый этап проекта получил одобрение инвесткомитета и был рекомендован к реализации. Он включал в себя перемещение, оптимальную расстановку и запуск оборудования. В соответствии с технологической стратегией предприятия планировалось создание полного цикла производства надстроек в одном корпусе
|Автомобильный завод «УРАЛ».
|Источник: uralaz.ru
Второй этап проекта предполагает увеличение производственных мощностей и снижение затрат при производстве самосвальных установок за счет автоматизирования процессов, внедрения новых технологий и оптимизации конструкций надстроек. Эти мероприятия позволяют повысить технологичность изделий, снизить массу самосвальной установки и, как следствие, улучшить технические характеристики готовой продукции, которая станет более конкурентоспособной на рынке.
|Автомобильный завод «УРАЛ».
|Источник: uralaz.ru
В процессе реализации проекта было приобретено новое оборудование. Например, закуплен и запущен в работу кантователь самосвальной платформы, а 12 новых сварочных аппаратов позволяют выполнять работу качественнее и быстрее. Также были поменяны аппараты клепки на установке натяжки боковых бортов, заработали новые фильтровентиляционные установки (ФВУ), воздушные компрессора и кран-балки, обеспечивающие работу цеха. Была полностью автоматизирована мойка изделий. А окраска деталей теперь производится с использованием новой для завода системы подачи краски, что позволяет снизить ее расход.
|Автомобильный завод «УРАЛ».
|Источник: uralaz.ru
Производство по полному циклу – заготовка, сварка, окраска и сборка- запустили в августе, но проект на этом не заканчивается. Планируется и дальше поэтапно приобретать новое автоматизированное оборудование для заготовительного передела, сварочных и окрасочных работ. Полностью данный проект завершится в 2026-м году.
|Автомобильный завод «УРАЛ».
|Источник: uralaz.ru
Сегодня АЗ «УРАЛ» реализует масштабную инвестиционную программу, направляя средства на развитие продуктовых проектов, модернизацию производства и обновление основных фондов, технологии.
|Автомобильный завод «УРАЛ».
|Источник: uralaz.ru
Николай Крайнов, руководитель проекта:
– Помимо закупки нового оборудования мы постарались сделать максимально комфортными и рабочие места. Особое внимание было уделено температурному режиму. Сейчас, на втором этапе проекта, закладываются возможности дальнейшего расширения участка самосвальных установок, что позволит обеспечить рост объемов производства в соответствии с продуктовой стратегией предприятия. Радует, что завод так существенно и заметно меняется. Уверен, такие перемены коснуться каждого подразделения.
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