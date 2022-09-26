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ТАСС

Трасс заявила о новых обязательствах Великобритании по поставкам оружия Украине

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Лиз Трасс
Лиз Трасс.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Британский премьер-министр отметила, что по общему объему военной помощи Украине королевство отстает от США

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Великобритания только что приняла на себя новые обязательства по поставке оружия на Украину. Об этом заявила британский премьер-министр Лиз Трасс в интервью CNN, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Я только что приняла обязательства, что США направит еще больше военной помощи на Украину", - сказала она.

Трасс не уточнила, о каких именно поставках и в какие сроки идет речь.

При этом она заметила, что по общему объему военной помощи Украине Великобритания отстает от США, но две страны при этом действуют вместе в качестве союзников. "Я действительно считаю, что мы наращиваем наш союз, чтобы делать все необходимое в конфликте, созданном [президентом РФ Владимиром Путиным]", - добавила она.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны активизировали поставки вооружений Киеву. 

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