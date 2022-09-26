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ТАСС

Шольц считает, что отправлять танки Украине опасно

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Источник изображения: EPA-EFE/CLEMENS BILAN

По словам канцлера ФРГ, Берлин поддерживает Киев "таким способом, который не ведет к эскалации"

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Германия не хочет отправлять танки Украине, потому что это может стать опасным шагом в развитии конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете The New York Times, опубликованном в воскресенье.

"Это очень опасная война", - сказал он, отвечая на вопрос, почему Германия не отправит Украине танки, о чем настойчиво просит Киев.

"Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким способом, который не ведет к эскалации, к войне между НАТО и Россией, потому что это будет катастрофой", - пояснил он.

Страны НАТО никогда открыто не заявляли о существовании ограничений на виды вооружений, поставляемых на Украину. Однако западные СМИ отмечают, что направляемая Киеву помощь никогда не включала основные боевые танки стран альянса, западные самолеты и вертолеты, а также виды вооружений с дальностью действия свыше 100 км, в том числе, ракеты и беспилотники с такими характеристиками.

Германия в последние недели подвергается особенно резкой критике со стороны Украины и представителей ряда стран НАТО за то, что не отправляет Киеву необходимые для наступательных боевых действий танки и БМП. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
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