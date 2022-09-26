Климов о частичной мобилизации: Запад уже опасается численности ВС РФ

МОСКВА, 25 сентября/ Радио Sputnik. Один процент от мобилизационного ресурса РФ в два раза превышает всю сухопутную армию Франции. Запад боится численного превосходства российских войск, считает член Совета Федерации Андрей Климов.

"Сам факт объявления частичной мобилизации уже имеет очень серьезное профилактическое значение. Ни у одной страны нет возможности такую мобилизацию провести. А у нас есть. Сухопутная армия Франции – 150 тысяч человек. Они с ужасом смотрят на то, что мы призываем до одного процента всего лишь не от населения, а от мобилизационного резерва, до 300 тысяч человек. И это уже в два раза больше, чем вся французская армия. Еще по оснащению. Мы спрашиваем их: вам это надо все? Это сигнал не только Западу, но и для нас", – цитирует его URA.ru

Климов отметил, что РФ готова к любым угрозам.

"Мы делаем все для того, чтобы нам не было худо. И чтобы все это понимали за рубежом, что мы готовы ко всем сценариям. Поэтому никакие из них лучше не реализовывать, а свернуть манатки, извиниться, рассчитаться за нанесенный нам ущерб и уйти в свои норы, заниматься развитием собственных стран", – заключил он.

Ранее радио Sputnik сообщило, что политолог Евгений Сатановский рассказал, зачем нужна мобилизация.