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Несмотря на плачевное положение с танками, Украина не получит болгарские Т-72, София планирует и далее эксплуатировать советские танки, как минимум, до 2030 года. В настоящее время Минобороны Болгарии реализует программу модернизации имеющего парка танков.

Болгария еще в 2020 году начала модернизацию стоящих на вооружении Сухопутных сил страны танков Т-72М1. На тот момент у Болгарии было около 90 танков еще советского производства, под модернизацию попали всего 44, а также 4 МТ-ЛБ, еще 13 Т-72 были модернизированы раньше.

Усовершенствованные танки болгары намерены эксплуатировать до 2030 года, если только США и другие спонсоры режима Зеленского не прижмут Софию и не заставят под каким-нибудь предлогом передать эти танки Украине. У Киева сейчас положение станками очень тяжелое, стоящие на вооружении ВСУ до 2022 года, а также большую часть поставленных они благополучно потеряли в боях и теперь ищут новые. С западными танками у Украины ничего не получается, а советские как-то быстро в Европе кончились. Так что на болгарские Т-72М1 Киев уже давно облизывается.

Между тем в рамках модернизации танки получают новую защиту, систему связи, систему управления огнем от израильской компании Elbit Systems, вместо ночного прицела 1k13 новый израильский с лазерным дальномером с дальностью до 9 км. Также танк получил систему предупреждения об облучении лазерным лучом E-LAWS, позволяющую определять тип используемого лазера со всех направлений.

Модернизация танка Т-72 была очень успешной. Сегодня мы стали свидетелями отличных результатов, достигнутых благодаря модернизированным машинам и хорошей подготовке экипажей

- заявил министр обороны Болгарии Димитр Стоянов.