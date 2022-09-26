Пашинян ждет от Баку ответа на вопрос о признании территориальной целостности Армении, заданный с трибуны ГА ООН

Ереван. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Ереван не получил от Баку ответа на вопрос о признании территориальной целостности Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В моей речи на Генассамблее ООН я задал простой вопрос: признает ли Азербайджан территориальную целостность Армении в ее международно признанных границах? Если так, мы могли бы приступить к мирному договору. К сожалению, положительной реакции нет. Вопрос в том, почему?", - написал Пашинян в своем микроблоге.

В выступлении на ГА ООН Пашинян задал "официальный и публичный вопрос" президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.