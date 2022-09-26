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Военное обозрение

Показано видео полёта и приземления горящего вертолёта Ка-52 на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине и в западных СМИ тиражируются кадры полёта и приземления вертолёта, который можно идентифицировать как Ка-52 благодаря чётко рассматриваемым винтовой системе и конструкции фюзеляжа.

Как сообщается в Минобороны незалежной, российский вертолёт был сбит Национальной гвардией Украины из ПЗРК «Игла» (первоначально утверждалось, что на видео зафиксировано уничтожение Ми-8 на запорожском направлении). Британское издание The Sun выложило более подробное видео, на котором, как заявляется, запечатлён пуск зенитной ракеты по Ка-52 и его поражение, «после чего он врезается в землю».

При этом, как следует из кадров, после воспламенения фюзеляжа вертолёт некоторое время сохранял устойчивость в полёте, за ним шёл другой Ка-52 в качестве второго номера, затем горящая машина ушла в штопор (судя по спиральному вращению дымового облака) и в итоге оказалась на земле. Имеется вероятность, что лётчикам удалось совершить аварийную посадку. Судьба пилотов первоначально была неизвестна. Западные обозреватели считают, что Ка-52 был поражён в районе населённого пункта Долинка, расположенного западнее города Орехов Запорожской области.

Потом стало известно, что экипаж жив. Он эвакуирован.

Ка-52 зарекомендовал себя в качестве основного ударного вертолёта на украинском ТВД, выступая в роли главного героя на фоне других однотипных машин армейской авиации. Ка-52 отличает повышенная боевая устойчивость, достигаемая за счёт манёвренности и эффективной защиты машины, в том числе бортовым комплексом обороны «Витебск».

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
Витебск РЭБ
Игла ЗРК
Ка-52
Ми-8
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