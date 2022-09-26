Комитеты нацбезопасности Киргизии и Таджикистана подписали документ о прекращении конфликта

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана.

Бишкек. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана провели переговоры по урегулированию ситуации на киргизско-таджикской границе, сообщил журналистам председатель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.

"На КПП "Кызыл-Бель" Баткенской области прошли переговоры с главой ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым по урегулированию ситуации на границе", - сказал Ташиев.

Он отметил, что подписан протокол с таджикской стороной о прекращении конфликта и его последствиях.

"Надеюсь, что все пункты протокола будут исполняться, и на киргизские и таджикские земли придут мир и согласие", - сказал Ташиев.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 62 человека, ранения получили 198 человек. По данным властей страны, из зоны конфликта эвакуированы более 142 тыс. граждан.

В МЧС республики сообщили, что в Баткенской области, по предварительным данным, уничтожено или сожжено около тысячи объектов, из них 613 жилых домов. Для пострадавших собрано более $3,1 млн.