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Военное обозрение

Российские дроны-камикадзе «Герань-2» поразили штаб оперативного командования «Юг» ВСУ в Одессе

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Источник изображения: topwar.ru

Российские ударные беспилотники "Герань-2" поразили несколько военных объектов в Одессе, в том числе штаб оперативного командования "Юг" ВСУ. Попытки сбить дроны-камикадзе успехом не увенчались. Информация приходит из различных источников, в том числе и украинских.

Целью утренней атаки беспилотников на Одессу, о которой уже сообщало "Военное обозрение", были несколько военных объектов, в том числе штаб оперативного командования "Юг", по которому прилетело дважды. Если верить сообщениям украинских источников, по зданию штаба с небольшим интервалом отработали два дрона-камикадзе "Герань-2", названные точной копией иранских беспилотников Shahed-136. Попадание дронов подтверждают и власти города.

(...) ракетный, дронами, бомбами (...) Можно как угодно это называть, факт того, что ранним утром был нанесён удар

- заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, добавив, что поражено некое "административное здание", но подробности не сообщил.

Источник изображения: topwar.ru

Отметим, что в последние дни российские ВС вплотную занялись Одессой, нанося удары по военной инфраструктуре города, в том числе и по центрам принятия решений, в роли которых выступил штаб оперативного командования "Юг". Именно здесь разрабатывалось большинство проводимых ВСУ операций на южном направлении.

Возможность наносить удары вглубь обороны противника наши получили с появлением на вооружении дронов-камикадзе "Герань-2", являющихся аналогами иранских беспилотников Shahed-136. Вопрос нужно или нет закупать такие беспилотники можно отодвинуть в сторону. Последние события показали, что не только нужно, но и необходимо. Применение дронов уже вызывает панику в Киеве, Зеленский требует от спонсоров поставок систем ПВО, способных сбивать российские дроны.

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