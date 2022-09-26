Володин заявил, что Госдума будет реагировать на нарушения в ходе частичной мобилизации

Как отметил спикер палаты, с каждой ошибкой по частичной мобилизации следует разбираться отдельно

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы обязательно будут реагировать на все обращения по поводу нарушений при проведении частичной мобилизации. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин в воскресенье.

"Если вы столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщайте об этом. На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность. На обращения обязательно будем реагировать. Никого не оставим один на один с проблемами", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что с каждой ошибкой по частичной мобилизации следует разбираться отдельно. "Возникают разные ситуации, о которых вы пишете. С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка, необходимо ее исправить", - добавил он.

Володин также подчеркнул, что важно, чтобы частичная мобилизация прошла в соответствии с законодательством.

"Вопрос регулируется федеральными законами, указами президента РФ, а также постановлениями правительства РФ и приказами Минобороны России. <…> К частичной мобилизации нельзя относиться формально. От ее эффективности зависит боеспособность наших Вооруженных сил, решение задач специальной военной операции", - резюмировал политик.