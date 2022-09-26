Войти
ТАСС

Володин заявил, что Госдума будет реагировать на нарушения в ходе частичной мобилизации

665
0
0
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ТАСС

Как отметил спикер палаты, с каждой ошибкой по частичной мобилизации следует разбираться отдельно

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы обязательно будут реагировать на все обращения по поводу нарушений при проведении частичной мобилизации. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин в воскресенье.

"Если вы столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщайте об этом. На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность. На обращения обязательно будем реагировать. Никого не оставим один на один с проблемами", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что с каждой ошибкой по частичной мобилизации следует разбираться отдельно. "Возникают разные ситуации, о которых вы пишете. С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка, необходимо ее исправить", - добавил он.

Володин также подчеркнул, что важно, чтобы частичная мобилизация прошла в соответствии с законодательством.

"Вопрос регулируется федеральными законами, указами президента РФ, а также постановлениями правительства РФ и приказами Минобороны России. <…> К частичной мобилизации нельзя относиться формально. От ее эффективности зависит боеспособность наших Вооруженных сил, решение задач специальной военной операции", - резюмировал политик. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
16.01.2015
Испытательные полигоны РВСН полностью автоматизируют к 2016 году
01.09.2014
Иркутский авиазавод отправил в войска очередную партию самолетов Су-30СМ и Як-130
23.01.2013
Курганмашзавод выпустит опытный образец БМП "Курганец" уже весной
04.09.2012
Каспийское водяное перемирие
06.04.2011
Сравнение основных характеристик танков Т-90 и Леопард-2А
17.08.2010
Госиспытания Су-35 начнутся осенью 2010 года
15.06.2009
Основой ядерной триады России будут ракеты "Булава" и "Тополь-М"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 21:38
  • 33016
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 21:22
  • 2
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 26.09 20:58
  • 1
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину
  • 26.09 13:35
  • 2
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 26.09 12:47
  • 5
Президент России подписал указ об объявлении частичной мобилизации
  • 26.09 12:31
  • 2
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 26.09 09:13
  • 1
Спецоперация поставила новые задачи перед российской оборонкой
  • 26.09 08:11
  • 21
В США анонсировали презентацию перспективного стелс-бомбардировщика В-21 Raider
  • 26.09 06:31
  • 2
В КТРВ заявили, что оснащение ракетой Х-69 сильно повышает эффективность авиакомплекса
  • 25.09 20:31
  • 13
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 25.09 14:09
  • 1
Чемезов сообщил о наращивании выпуска истребителей Су-57
  • 25.09 12:41
  • 0
Как сохранить жизни мобилизованных?