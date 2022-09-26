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ТАСС

В Запорожской области сообщили, что ВСУ не отказались от планов захватить ЗАЭС

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Запорожская область
Запорожская область.
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. ВС Украины не отказались от планов форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС. Об этом заявил ТАСС в воскресенье председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"ВСУ провели учения по захвату плацдарма на берегу Днепра. Это явно говорит о том, что в планах боевиков Зеленского - форсирование Днепра в районе атомной станции. Похоже, что от захвата ЗАЭС они не отказались", - сказал он. 

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