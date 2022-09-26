В Запорожской области сообщили, что ВСУ не отказались от планов захватить ЗАЭС

События в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. ВС Украины не отказались от планов форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС. Об этом заявил ТАСС в воскресенье председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"ВСУ провели учения по захвату плацдарма на берегу Днепра. Это явно говорит о том, что в планах боевиков Зеленского - форсирование Днепра в районе атомной станции. Похоже, что от захвата ЗАЭС они не отказались", - сказал он.