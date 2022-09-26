США хотят конфликт на Украине переместить на территорию России

Джавад Лариджани: США хотят конфликт на Украине переместить внутрь России

Известный иранский дипломат убежден, что при определенных условиях вполне возможно использование Россией ядерного оружия в ее противостоянии с НАТО. Это действие будет иметь только тактический характер, пишет Farda.

Джавад Лариджани, бывший известный дипломат Исламской Республики, директор Института фундаментальных исследований и авторитетный эксперт по международным проблемам, в своем интервью для информагентства "Тасним" выразил убежденность в том, что, по сути, нынешний военный конфликт, в который сейчас вовлечена Россия на территории Украины, на деле является не сколько ее конфликтом с этой восточноевропейской страной, сколько настоящей войной со всем блоком НАТО, пускай это противостояние пока носит и локальный характер.

Поясняя свою точку зрения, он отметил, что в данном конфликте активную роль играют США, которые, в свою очередь, преследуют здесь свои интересы, и во многом преуспели в том, чтобы втянуть в конфликт большинство европейских стран. По сути, Соединенным Штатам удается даже оплачивать расходы этого конфликта не из своего собственного, а из европейского кармана.

Украина же, по словам Лариджани, является просто жертвой этого конфликта, и сейчас уже находится на пути к тому, чтобы в не столь далеком будущем превратиться в "европейский Афганистан", являясь вечным полем боя, перманентной зоной нестабильности, при этом с большим числом человеческих жертв.

Отвечая на вопрос о том, достигает ли Россия в данном конфликте своих целей и предполагал ли сам Путин, что этот конфликт, который Россия называет специальной военной операцией, продлится столь долгое время, Лариджани отметил, что определенно, едва ли можно утверждать, что Россия вела здесь боевые действия так, как ей изначально хотелось. Для России этот конфликт обернулся большим количеством трудностей, не все из которых имеют чисто военный характер. Но все равно едва ли стоит утверждать, что Россия планировала в этой операции, главным образом, захватить Киев, как на этом настаивают в Европе. "По моему мнению, Россия в основном стремится сохранить за собой полосу территории, которая позволит ей гарантировать твердый контроль над Крымским полуостровом, и эту цель она в целом, процентов на 70-80, уже достигла. И потому можно сказать, что Россия уже, безусловно, имеет для себя определенный результат, хотя и ценой довольно значительных издержек" - разъяснил Лариджани.

Еще важно отметить и то, что, по мнению Лариджани, блок НАТО, что бы ни говорили в Брюсселе, едва ли хочет, чтобы этот конфликт закончился. Их цель, подчеркнул эксперт, в том, чтобы сокрушить здесь военный потенциал России, если и не полностью, то хотя бы частично. Они думают, что здесь им удастся достичь всего того, что им не удалось достичь в полной мере в Афганистане. И им тоже удалось, в определенной степени, нанести удар по военной мощи России, в классическом понимании.

Но им этого, по словам Лариджани, не достаточно, и они хотят, чтобы конфликт переместился бы на территорию самой России. И соответственно, следует говорить о том, какова будет на это возможная реакция России, которая, конечно же, осознает, что блок НАТО во главе с США стремится именно к этому. Если на самом деле конфликт переместится внутрь России, как она на это будет реагировать? Лариджани убежден, что в какой-то определенный момент Россия будет вынуждена применить, правда, в тактическом плане, ядерное оружие, и вероятность этого уже выше 50%. Вряд ли Россия использует его так, что сразу вызовет большие человеческие жертвы, но здесь важно другое: будет иметь место ситуация так называемого Game Changer, то есть определенная смена правил игры. И это в определенной степени беспокоит европейцев и американцев, потому что им тоже придется на это как-то реагировать. И это станет для Запада сдерживающим фактором: поскольку они уже подошли к той чуткой грани, когда конфликт может перейти на целые российские регионы, причем на европейской части России – здесь и возникает вероятность тактического применения ядерного оружия. Именно тактического, когда масштабы человеческих жертв и разрушений будут не столь высокими, зато высокими будут именно военные потери (для НАТО) и значительное разрушение военной инфраструктуры. Но, прежде всего, будет важен именно сам факт его применения. И Лариджани говорит, что Запад, конечно, знает, что тогда, если это действительно произойдет, "игра" действительно полностью изменится. И едва ли им удастся войти в эту игру снова, на равных, как им это удается сейчас. Это именно то, что страшит Запад, по словам эксперта, более всего – ядерное столкновение с Россией. Это уже будет совсем не та игра, в которую Запад захочет играть с Россией.

Лариджани напомнил, что ядерная политика России, как много раз уже подчеркивали официальные лица и представители правительства, заключается в том, чтобы применить ядерное оружие, когда будет иметь место опасность существования самой России. То есть тогда, когда речь будет идти об экзистенциональных проблемах, то есть вопросах существования России, какая она есть. И эта экзистенциальная проблема не такая уж сложная: раз уж Запад ввязался в противостояние с Россией (неважно, прямое или опосредованное), наносит ей сильные удары, вплоть до ударов по ее собственной территории, проблема и принимает этот экзистенциальный характер.

Беседовавший с Лариджани журналист агентства "Тасним" поинтересовался, не будет ли такое развитие событий большой ошибкой со стороны России. Ведь в этом случае будет также возможен сценарий, о котором уже говорили многие комментаторы, и не столь желательный для России: весь европейский Запад будет окончательно напуган Россией, и попадет в уже вечные объятия-тиски со стороны Запада Атлантического, то есть Америки. И тогда для ряда крупных европейских игроков, прежде всего для Германии, станет вопрос о том, чтобы окончательно отказаться от крупных контрактов с Россией, таких, как "Северный поток - 2". Проект пока заморожен, но он не отменен еще окончательно. Очевидно, что это не будет столь хорошим сценарием уже для России.

Лариджани на это ответил, что на самом деле, подобные опасения могут иметь право на существование. Но при этом он добавил, что это опять же восходит к вопросу экзистенциального характера – то есть вопросу о существовании самой России. И ни одно из государств-членов НАТО, даже носителей самой воинствующей риторики в отношении России, не хотело бы довести дело до того, чтобы Россия применила ядерное оружие, так что это само по себе является сдерживающим фактором. И это очень злит и раздражает Запад, стоящий, по сути, перед дилеммой: ему очень хочется перенести конфликт на территорию России, но в этом случае произойдет как раз то, чего Запад более всего не хочет. И Запад это знает, и потому понимает, что рано или поздно ему придется договариваться с Россией. Но до тех пор, пока стороны к этому не пришли, ему хочется нанести максимальный удар по военной машине России. И при этом, помимо чисто военных средств, им (государствам Запада) приходится вести обширную пропагандистскую работу, которая отчетливо видна: цель ее в том, чтобы те западники, которые находятся в самой России, максимально активизировались бы и смогли произвести в России изменения, в результате которых Россия разделилась бы хотя бы на три-четыре страны. Однажды Западу уже это удавалось, в то время, когда распался СССР, но тогда они, очевидно, не смогли полностью достичь своих целей. Но это стратегическая цель НАТО. На пути к этой цели как раз и находится то препятствие, о котором уже говорилось выше: если Росси ощутит, что она проигрывает в этом противостоянии, она с большой вероятностью применит ядерное оружие, пускай и в тактическом только плане.

Также Лариджани добавил, что в текущей ситуации нельзя говорить о том, что дело идет именно к ядерной войне, но подчеркнул – мир находится сейчас гораздо ближе к этому, чем даже год-два тому назад.

Репортер "Тасним" задал также вопрос – если Россия начнет ощущать себя побежденной в этом противостоянии и тогда действительно случится то, чего Запад больше всего не хочет, не лучше ли ему уже сейчас, пока еще не поздно, задуматься о том, чтобы вернуться к той ситуации, которая была до начала конфликта? Ведь ясно, что после применения ядерного оружия сторонам придется договариваться, и именно Россия будет диктовать условия мира. Причем диктовать не только и не сколько Киеву, но и всему Западу. Или Западу все же хочется довести до этого дело, надеясь на то, что потом, при достижении своей основной цели (сокрушение хотя бы частично военной мощи России) ему не придется за это слишком дорого заплатить. Лариджани в ответ подчеркнул: дорого или дешево – это не те категории, в которых приходится описывать ситуацию. Проблема в том, что Россия может проиграть в схватке, если Запад будет продолжать давить, перенося конфликт на российскую территорию, а Россия при этом не примет самых радикальных мер. Россия категорически не может, не должна допустить своего поражения в конфликте: если это случится, это будет напоминать провал Саддама (Хусейна), который и провел в свое время лидера Ирака к падению. Но Россия – не Ирак, и последствия провала будут ужасны не только для России, но и для всего мира, включая тот же Запад. И именно потому для России важно закрепить то, чего она уже добилась. И Западу лучше бы принять, хотя бы отчасти, условия России, как он уже принимал их, договариваясь с Россией, чтобы вместе победить фашизм. Если же этого не произойдет, подчеркнул, подытоживая, Лариджани, международная ситуация продолжит ухудшаться, будет все более опасной с точки зрения масштабов и самого качества военных конфликтов, пока не приведет человечество к глобальной катастрофе.