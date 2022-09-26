«Известия» показали кадры работы связистов по закрытым каналам

В ходе боевой работы в рамках спецоперации военнослужащие расчетов радиостанций и полевых узлов связи круглосуточно, вне зависимости от погоды, обеспечивают командование подразделений всеми видами связи: спутниковой, радиорелейной, а также радиосвязью для оперативной передачи сигналов боевого управления и приказов. Кадры работы связистов Центрального военного округа показал корреспондент «Известий» Александр Морозов 25 сентября.

Станция обеспечивает бесперебойную связь от вышестоящего командования к подчиненным подразделениям, о чем рассказал начальник радиорелейной станции Иван. Он отметил, что информация проходит по закрытым каналам, сигнал шифруется и перехватить его — сложная задача. У противника, уточнил Иван, нет такой техники, чтобы это сделать.

«Прибыв на место, экипажи оперативно проводят развертывание антенных полей и проводных линий, производят настройку необходимого оборудования для предоставления закрытых каналов связи. Кроме того, для обеспечения безопасности размещения техники, военнослужащие организуют посты охранения и пешие патрули», — сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград.

Специалисты подразделений войск связи Западного военного округа обеспечивают надежную связь между подразделениями в ходе проведения специальной военной операции. По словам командира батальона связи, профессионализм связистов не раз спасал жизни на поле боя.

19 сентября военные связисты рассказали «Известиям» о закулисье своей работы в зоне проведения спецоперации в Донбассе — особенностях несения службы, маскировке и уловках. В повседневной работе связисты используют различные уловки. Одной из них является радиоигра по введению противника в заблуждение.

20 сентября Минобороны рассказало, как командир связистов под артогнем восстановил поврежденную связь между подразделениями. Это позволило оперативно установить связь командного пункта группировки с подчиненными подразделениями, уточнить задачи и передать координаты противника.

24 февраля Россия начала специальную операции по защите Донбасса, целью которой также является денацификация и демилитаризация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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