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Известия.ru

«Известия» показали кадры работы связистов по закрытым каналам

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В ходе боевой работы в рамках спецоперации военнослужащие расчетов радиостанций и полевых узлов связи круглосуточно, вне зависимости от погоды, обеспечивают командование подразделений всеми видами связи: спутниковой, радиорелейной, а также радиосвязью для оперативной передачи сигналов боевого управления и приказов. Кадры работы связистов Центрального военного округа показал корреспондент «Известий» Александр Морозов 25 сентября.


Станция обеспечивает бесперебойную связь от вышестоящего командования к подчиненным подразделениям, о чем рассказал начальник радиорелейной станции Иван. Он отметил, что информация проходит по закрытым каналам, сигнал шифруется и перехватить его — сложная задача. У противника, уточнил Иван, нет такой техники, чтобы это сделать.

«Прибыв на место, экипажи оперативно проводят развертывание антенных полей и проводных линий, производят настройку необходимого оборудования для предоставления закрытых каналов связи. Кроме того, для обеспечения безопасности размещения техники, военнослужащие организуют посты охранения и пешие патрули», — сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград.

Специалисты подразделений войск связи Западного военного округа обеспечивают надежную связь между подразделениями в ходе проведения специальной военной операции. По словам командира батальона связи, профессионализм связистов не раз спасал жизни на поле боя.

19 сентября военные связисты рассказали «Известиям» о закулисье своей работы в зоне проведения спецоперации в Донбассе — особенностях несения службы, маскировке и уловках. В повседневной работе связисты используют различные уловки. Одной из них является радиоигра по введению противника в заблуждение.

20 сентября Минобороны рассказало, как командир связистов под артогнем восстановил поврежденную связь между подразделениями. Это позволило оперативно установить связь командного пункта группировки с подчиненными подразделениями, уточнить задачи и передать координаты противника.


24 февраля Россия начала специальную операции по защите Донбасса, целью которой также является денацификация и демилитаризация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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