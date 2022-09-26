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Иранский беспилотный летательный аппарат Mohajer-6 в Черном море

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Mohajer-6 в Черном море

В последние дни украинская сторона сообщала об атаках наших (российских) войск против них, не только с использованием дронов-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136), но и с применением еще одного типа иранских БПЛА - разведывательно-ударных Mohajer-6. И вот вчера [23 сентября] появились кадры с таким БПЛА, выловленным у подконтрольного Украине участка побережья Черного моря. Беспилотник достаточно хорошо опознается по хвосту, пропеллеру и воздухозаборнику.

Украинское командование "Юг" заявляет, что они сбили этот БПЛА, но судя по состоянию той части корпуса, что выглядывает из воды, возможно он и просто упал из-за технической ошибки или ошибки операторов. Последнее тем более вероятно, учитывая что подготовка расчетов явно велась в срочном режиме и опыта их управления и обслуживания пока очень мало. В любом случае это потеря, но потери неизбежны и лучше терять БПЛА, чем пилотируемые аппараты.

Тем временем, Киев вчера [23 сентября] объявил о том, что в ответ на поставки иранских вооружений России лишает аккредитации иранского посла на Украине и сокращает численность иранского посольства в Киеве. Выслать иранского посла они физически не могли, так как посол Ирана имел двойную аккредитацию посла на Украине и в Молдове и все последние месяцы находился не в Киеве, а в молдавской столице - Кишиневе. Да и штат иранского посольства в Киеве по-моему и так поддерживался на минимальном уровне.

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Кредитование
Страны
Иран
Молдавия
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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