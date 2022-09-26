SpaceX запустила ракету с 52 микроспутниками Starlink

Запуск Falcon 9 проходил с космодрома на мысе Канаверал

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX провела в субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту 52 микроспутника Starlink. Об этом говорится в сообщении SpaceX.

"Развертывание 52 спутников подтверждено", - отметили в компании. Ранее в SpaceX сообщили, что первая ступень ракеты приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Старт проходил с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества микроспутников. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. аппаратов и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 Гбит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 2,5 тыс. спутников Starlink.