Войти
bmpd.livejournal.com

Армия Люксембурга закупит новые бронированные машины CLRV

408
0
0

15 сентября 2022 года заместитель премьер-министра и министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш объявил о решении правительства герцогства приобрести для люксембургской армии 80 новых колесных бронированных машин CLRV (Command, Liaison and Reconnaissance Vehicles), разработанных на основе машины Eagle V (4х4) производства швейцарской компании General Dynamics European Land Systems - MOWAG (GDELS-MOWAG, швейцарское отделение корпорации General Dynamics). Соответствующий контракт был заключен правительством Люксембурга через Агентство НАТО по закупкам и материально-техническому обеспечению (NATO Support and Procurement Agency - NSPA), которое также будет оказывать материально-техническую поддержку закупаемых машин на протяжении всего жизненного цикла.

Изображение закупаемой Люксембургом колесной бронированной машины CLRV (Command, Liaison and Reconnaissance Vehicles) на основе машины GDELS-MOWAG Eagle V (4х4) (с) GDELS-MOWAG

Стоимость закупки составит 367 млн евро, причем эта сумма включает расходы на закупку самих 80 машин CLRV и вооружения, имущества и оборудования для них в размере 226,6 млн евро, а также их материально-техническую поддержку в течение 15-20 лет и стоимость ремонтов, которые оцениваются в 140,4 млн евро. Поставки будут осуществляться с декабря 2025 года по июль 2026 года.

Программа закупки для люксембургской армии 80 новых колесных бронированных машин CLRV была начата в 2021 году, соответствующие ассигнования на нее были выделены в декабре. Закупаемые 80 машин CLRV должны заменить в люксембургской армии два основных сейчас типа бронетехники - 42 бронированных автомобиля М1151 HMMWV и 48 бронированных машин PRV (Protected Reconnaissance Vehicle, немецкие бронированные машины Dingo II) - последние, хотя были получены только в 2010-2011 годах, считаются в армии Люксембурга неудовлетворяющими требованиям и недостаточно проходимыми.

Закупаемые Люксембургом машины CLRV будут выполнены на основе конструкции машин Eagle V (полная боевая масса 10 тонн) и должны быть оснащены пулеметными дистанционно управляемыми боевыми модулями DeFNder Medium производства бельгийской компании FN Herstal, системой связи СONTACT и сетевой боевой информационной системой SCORPION группы Thales (это должно обеспечить совместимость с вооруженными силами Франции и Бельгии), а также комплексом радиоподавления BARAGE производства Thales Belgium.

Выбор Люксембургом швейцарской машины Eagle V был сделан на основании положительных выводов из эксплуатации приобретенных люксмебургской армией в начале 2021 года четырех бронированных машин Eagle V в медицинском варианте PAV (Protected Ambulance Vehicle) с колесной формулой 6х6. Люксембург стал четвертым получателем машин Eagle V (и в целом семейства Eagle) после вооруженных сил и силовых структур Швейцарии, Дании и Германии.

Колесная бронированная машина GDELS-MOWAG Eagle V (4х4) в базовом исполнении (с) GDELS-MOWAG

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Дания
Люксембург
Франция
Швейцария
Продукция
Dingo
HMMWV
Компании
FN Herstal
General Dynamics
Thales
Проекты
NATO
Похожие новости
21.09.2022
Вооруженные силы Люксембурга закупают бронемашины "Игл-5"
09.08.2022
Запад собирается разграбить послевоенную Украину
16.01.2014
Подвижность, доступность, возможности
15.02.2012
ДОВСЕ умер и не надо его реанимировать
26.09.2011
В тройку мировых лидеров по импорту бронеавтомобилей по периоду 2003-2010 гг. входят Ирак, США и Великобритания - ЦАМТО
28.06.2010
Машины специального назначения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 21:38
  • 33016
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 21:22
  • 2
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 26.09 20:58
  • 1
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину
  • 26.09 13:35
  • 2
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 26.09 12:47
  • 5
Президент России подписал указ об объявлении частичной мобилизации
  • 26.09 12:31
  • 2
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 26.09 09:13
  • 1
Спецоперация поставила новые задачи перед российской оборонкой
  • 26.09 08:11
  • 21
В США анонсировали презентацию перспективного стелс-бомбардировщика В-21 Raider
  • 26.09 06:31
  • 2
В КТРВ заявили, что оснащение ракетой Х-69 сильно повышает эффективность авиакомплекса
  • 25.09 20:31
  • 13
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 25.09 14:09
  • 1
Чемезов сообщил о наращивании выпуска истребителей Су-57
  • 25.09 12:41
  • 0
Как сохранить жизни мобилизованных?