Армия Люксембурга закупит новые бронированные машины CLRV

15 сентября 2022 года заместитель премьер-министра и министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш объявил о решении правительства герцогства приобрести для люксембургской армии 80 новых колесных бронированных машин CLRV (Command, Liaison and Reconnaissance Vehicles), разработанных на основе машины Eagle V (4х4) производства швейцарской компании General Dynamics European Land Systems - MOWAG (GDELS-MOWAG, швейцарское отделение корпорации General Dynamics). Соответствующий контракт был заключен правительством Люксембурга через Агентство НАТО по закупкам и материально-техническому обеспечению (NATO Support and Procurement Agency - NSPA), которое также будет оказывать материально-техническую поддержку закупаемых машин на протяжении всего жизненного цикла.

Изображение закупаемой Люксембургом колесной бронированной машины CLRV (Command, Liaison and Reconnaissance Vehicles) на основе машины GDELS-MOWAG Eagle V (4х4) (с) GDELS-MOWAG

Стоимость закупки составит 367 млн евро, причем эта сумма включает расходы на закупку самих 80 машин CLRV и вооружения, имущества и оборудования для них в размере 226,6 млн евро, а также их материально-техническую поддержку в течение 15-20 лет и стоимость ремонтов, которые оцениваются в 140,4 млн евро. Поставки будут осуществляться с декабря 2025 года по июль 2026 года.

Программа закупки для люксембургской армии 80 новых колесных бронированных машин CLRV была начата в 2021 году, соответствующие ассигнования на нее были выделены в декабре. Закупаемые 80 машин CLRV должны заменить в люксембургской армии два основных сейчас типа бронетехники - 42 бронированных автомобиля М1151 HMMWV и 48 бронированных машин PRV (Protected Reconnaissance Vehicle, немецкие бронированные машины Dingo II) - последние, хотя были получены только в 2010-2011 годах, считаются в армии Люксембурга неудовлетворяющими требованиям и недостаточно проходимыми.

Закупаемые Люксембургом машины CLRV будут выполнены на основе конструкции машин Eagle V (полная боевая масса 10 тонн) и должны быть оснащены пулеметными дистанционно управляемыми боевыми модулями DeFNder Medium производства бельгийской компании FN Herstal, системой связи СONTACT и сетевой боевой информационной системой SCORPION группы Thales (это должно обеспечить совместимость с вооруженными силами Франции и Бельгии), а также комплексом радиоподавления BARAGE производства Thales Belgium.

Выбор Люксембургом швейцарской машины Eagle V был сделан на основании положительных выводов из эксплуатации приобретенных люксмебургской армией в начале 2021 года четырех бронированных машин Eagle V в медицинском варианте PAV (Protected Ambulance Vehicle) с колесной формулой 6х6. Люксембург стал четвертым получателем машин Eagle V (и в целом семейства Eagle) после вооруженных сил и силовых структур Швейцарии, Дании и Германии.

Колесная бронированная машина GDELS-MOWAG Eagle V (4х4) в базовом исполнении (с) GDELS-MOWAG