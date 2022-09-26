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ТАСС

Эр-Рияд призвал к политическому разрешению конфликта между РФ и Украиной

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Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Hassan Ammar

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что его страна выступает за реформирование Совета Безопасности ООН

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия выступает за политическое урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы приветствуем все усилия, которые могут привести к политическому решению и положить конец российско-украинскому кризису, остановить боевые действия, сохранить международный и региональный мир и безопасность", - сказал он.

В этой связи дипломат добавил, что Эр-Рияд выступает за реформирование Совета Безопасности ООН с тем, чтобы он стал более эффективным в условиях современного мира. "Королевство Саудовская Аравия <...> повторяет наш призыв к реформированию Совета Безопасности [ООН] с тем, чтобы он был более справедливым и более представительным в условиях современного мира, был более эффективным", - сказал он. Глава МИД подчеркнул, что реформированный Совбез мог бы в том числе эффективно решать вопросы, связанные с современными военными конфликтами. 

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Украина
Компании
ООН
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