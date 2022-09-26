Лавров заявил, что решение о проведении СВО было вызвано недоговороспособностью Запада

Глава МИД РФ отметил, что "операция проводится во исполнение договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими республиками на основе статьи 51 Устава ООН"

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Решение о проведении специальной военной операции на Украине было вызвано недоговороспособностью Запада и войной Киева против своего народа. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Недоговороспособность западных стран и продолжение киевским режимом войны против собственного народа не оставили нам иного выбора, как признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и начать специальную военную операцию с целью защиты русских и других жителей Донбасса и устранения угроз нашей безопасности, которые НАТО последовательно создавала на территории Украины", - указал он.

Лавров отметил, что "операция проводится во исполнение договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими республиками на основе статьи 51 Устава ООН". "Уверен, что на нашем месте так поступило бы любое суверенное, уважающее себя государство, осознающее свою ответственность перед своим народом", - добавил он.

"Возможно, нам никак не могут простить, что по просьбе США и ЕС мы поддержали договоренности тогдашнего президента Украины Виктора Януковича с оппозицией об урегулировании кризиса в феврале 2014 году?" - указал он.

Министр подчеркнул, что договоренности, которые были гарантированы Германией, Польшей и Францией были "растоптаны главарями кровавого госпереворота, унизившими европейских посредников". "Запад лишь развел руками и молча наблюдал, как путчисты стали бомбить восток Украины, где отказались признать результаты госпереворота, как его организаторы возвели в ранг национальных героев нацистских приспешников, причастных к зверским этническим чисткам русских, поляков, евреев в годы Второй мировой войны", - пояснил Лавров.

"Мы что, должны были мириться с курсом Киева на запрет русского языка, образования, российских СМИ и культуры, требованиями изгнать русских из Крыма, объявлением войны против Донбасса, жителей которого и тогдашние, и нынешние киевские власти провозгласили не людьми, а "существами" устами своего высшего руководства?" - указал глава МИД РФ.

Министр отметил, что "Россия, может быть, нарушила интересы Запада тем, что сыграла ключевую роль в прекращении развязанных киевскими неонацистами боевых действий на востоке Украины, а затем требовала выполнения минского Комплекса мер, который был единогласно одобрен Советом Безопасности ООН в феврале 2015 года, но похоронен Киевом при прямом участии США и ЕС".

Лавров напомнил, что Россия многократно на протяжении многих лет "предлагала договориться о правилах сосуществования в Европе с опорой на принцип равной и неделимой безопасности, подтвержденный на высшем уровне в документах ОБСЕ, когда никто не укреплял бы свою безопасность в ущерб безопасности других". "Последнее предложение о необходимости сделать этот принцип юридически обязывающим мы внесли в декабре 2021 году, на что получили высокомерный отказ", - заключил он.