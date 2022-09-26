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ТАСС

Студенты вузов и колледжей получили отсрочку от мобилизации

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Источник изображения: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Документ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.

"Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

Документ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября. В этот день Путин объявил о проведении частичной мобилизации для защиты суверенитета России.

  

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Кредитование
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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