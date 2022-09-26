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ТАСС

WSJ: военные США из Польши поддерживают работу предоставленного Киеву оружия

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Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS.
Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Американские военные, находящиеся на территории Польши, обеспечивают техническую поддержку предоставленных Украине вооружений. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, группа из порядка 55 переводчиков и военных с помощью электронных планшетов через специальные приложения находится на связи с украинскими военными и консультирует их в вопросах обслуживания военной техники, а также ее ремонта в полевых условиях. Помимо этого, они проводят визуальный осмотр вооружений и определяют, какие части необходимо заменить для работы того или иного механизма, а также оформляют доставку необходимых деталей.

Как отмечает издание, американские военные создали 14 чатов (по одному на каждую разновидность системы вооружения) и консультируют украинских военных, находящихся на линии фронта. Всего в ходе использования данной системы было обработано порядка 650 запросов от ВС Украины, утверждает газета.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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