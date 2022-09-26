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ТАСС

Константинов: частичная мобилизация позволит создать гарнизоны в освобожденных регионах

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СВО на Украине
СВО на Украине.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По словам спикера Госсовета Крыма, "мобилизация" нужна всему российскому обществу, чтобы не получилось так, чтобы одни воевали, а другие с диванов "болели" за них

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Частичная мобилизация в России позволит создать военные гарнизоны на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Такое мнение высказал в субботу спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Крым-24".

"Я насколько понимаю, нам нужно сформировать гарнизоны в тех республиках, которые проведут референдум. Гарнизоны, которые будут нести обычную службу, и они там будут постоянно. Это уже будут территории Российской Федерации, там должны быть постоянные части, а те, кто имеет боевой опыт, они будут завершать спецоперацию", - сказал Константинов.

Он добавил, что сегодня "мобилизация" нужна всему российскому обществу. "Нельзя, чтоб одни воевали, а другие на диванах следили и "болели", как будто это футбол какой-то… Нам нужно само общество немного мобилизовать", - отметил спикер крымского парламента.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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