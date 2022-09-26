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ТАСС

Лавров расценивает поддержку Киева Западом как фактически прямое участие в войне

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Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Маркив

Глава российского МИД отметил, что США и Европа не объявляли себя участниками конфликта на Украине и должны соблюдать конвенции

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Поддержка Западом Украины в боевых действиях на деле означает прямое участие в войне. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Украина открыто накачивается оружием, причем [президент Украины Владимир] Зеленский ежедневно требует оружие то от Германии, то от Израиля, критикует Израиль, что тот не дает оружие в том количестве, в котором Украина просит, или ссылается на то, что ему самому не хватает; предоставляются разведывательные данные, предоставляются данные со спутников", — перечислил действия Запада в поддержку киевского режима глава внешнеполитического ведомства РФ.

"Что это, как не прямое участие в наведении смертоносных орудий и участие в войне?" — задался вопросом Лавров.

Лавров обратил внимание, что Москва не поднимала тему ядерного оружия, в то время как президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах Киева получить ядерное оружие еще до начала спецоперации. "Никто не вспоминает, что в январе этого года Зеленский, задолго до начала специальной военной операции, заявил в одном из своих выступлений — он много выступал и продолжает это делать, — что было крупной ошибкой для Украины отказаться от ядерного оружия, когда распадался Советский Союз. Эта тема была вброшена им в разговоры касательно того, как регулировать проблемы, возникающие на Украине", — отметил глава МИД РФ.

Кроме того, глава российского дипведомства напомнил, что западные политики также обращались к теме ядерного оружия. "Уже после начала спецоперации [экс-глава МИД Франции Жан-Ив] Ле-Дриан громогласно заявлял, что Россия должна помнить, что у Франции тоже есть свое ядерное оружие. Все вы знаете, как комментировала госпожа [премьер-министр Великобритании Лиз] Трасс вопрос корреспондента о том, не страшно ли ей будет нажимать красную кнопку", — подчеркнул Лавров

По мнению дипломата, США и страны Европы должны соблюдать международные конвенции, поскольку не объявляли себя участниками конфликта на Украине.

"Если даже взять правовую сторону дела, и американцы, и натовцы, Евросоюз говорят, что они не являются участниками конфликта, а если это так, тогда действуют соответствующие конвенции", — указал глава внешнеполитического ведомства РФ на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что речь, в частности, идет о Гаагских конвенциях, принятых еще 1907 году, которые до сих пор сохраняют свою силу. 

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