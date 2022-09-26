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ТАСС

Расчет комплекса "Бал" Балтийского флота выполнил ракетную стрельбу по морской цели

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Береговой ракетный комплекс "Бал"
Береговой ракетный комплекс "Бал".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Цель была успешно поражена

КАЛИНИНГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Расчет берегового ракетного комплекса "Бал" Балтийского флота выполнил ракетную стрельбу по морской цели, сообщила в субботу пресс-служба флота. 

"Военнослужащие ракетного соединения Балтийской военно-морской базы флота в рамках двустороннего командно-штабного учения провели успешную боевую стрельбу из берегового ракетного комплекса "Бал" в акватории Балтийского моря", - рассказали в пресс-службе. Стрельба велась со стартовой позиции на побережье Калининградской области.

По замыслу учения дивизион берегового ракетного комплекса "Бал", выполнявший задачи по предназначению в одном из позиционных районов в Калининградской области, обнаружил корабль условного противника и взял цель на сопровождение. В роли корабля противника был задействован корабельный щит-мишень.

"После получения сигнала на применение ракетного оружия боевой расчет комплекса выполнил стрельбу по цели, находящейся на значительном расстоянии. В результате точного попадания она была уничтожена", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что ракетная стрельба выполнена в целях совершенствования практических навыков военнослужащих ракетного соединения при отработке задач по обнаружению и уничтожению морских целей.

Особенностью берегового ракетного комплекса "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега. 

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