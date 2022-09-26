Минцифры против отсрочки только для IT-специалистов, работающих с военными технологиями

С таким предложением выступил ранее глава СПЧ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минцифры выступает против предложения о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации исключительно для IT-специалистов, работающих с технологиями военного назначения. Позиция ведомства изложена в его Telegram-канале.

Ранее с таким предложением выступил глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, бронь от отсрочки должна даваться только специалистам, работающим с технологиями военного и двойного назначения и с критической информационной инфраструктурой (КИИ).

"Минцифры не поддерживает предложения главы Совета по правам человека Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации только сотрудникам в сфере информационных технологий, работающим с технологиями военного назначения", - сообщили в этой связи в министерстве.

По мнению главы ведомства Максута Шадаева, которое также изложено на официальном ресурсе Минцифры, на данный момент необходимо в ускоренном режиме обеспечить появление российских IT-решений "во всех значимых нишах", это — вопрос поддержания технологического суверенитета. "Сложно себе представить реальную безопасность, если мы по-прежнему в отдельных сферах будем зависеть от технологий недружественных нам стран", — заявил министр.

Ранее Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию. В их числе, в частности, работники организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, российских операторов связи, системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону специальной военной операции.