СБ ООН соберется 27 сентября на заседание по Украине

Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге.

Заседание намечено на вторую половину дня вторника по нью-йоркскому времени

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН соберется 27 сентября на заседание по Украине. Об этом говорится в распространенной программе Совбеза.

Заседание, которое намечено на вторую половину дня вторника по нью-йоркскому времени, запросила Украина. Это следует из письма постпреда Украины Сергея Кислицы при ООН, которое есть в распоряжении ТАСС. Кислица предлагает обсудить вопрос о проведении референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Украина также приглашает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выступить с докладом на заседании