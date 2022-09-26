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ТАСС

СБ ООН соберется 27 сентября на заседание по Украине

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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Астапкович

Заседание намечено на вторую половину дня вторника по нью-йоркскому времени

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН соберется 27 сентября на заседание по Украине. Об этом говорится в распространенной программе Совбеза.

Заседание, которое намечено на вторую половину дня вторника по нью-йоркскому времени, запросила Украина. Это следует из письма постпреда Украины Сергея Кислицы при ООН, которое есть в распоряжении ТАСС. Кислица предлагает обсудить вопрос о проведении референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Украина также приглашает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выступить с докладом на заседании 

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Страны
Украина
Компании
ООН
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