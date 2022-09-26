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ТАСС

Порт Бердянска работает на треть от полной мощности

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Краны в порту Бердянска
Краны в порту Бердянска.
Источник изображения: © РИА Новости

Директор порта Владимир Стельмаченко отметил, что не может сказать, когда морской торговый порт заработает на полную мощность

БЕРДЯНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Бердянский морской торговый порт, инфраструктура которого пострадала от обстрелов украинских войск, в настоящее время работает на треть от полной мощности. Об этом в субботу сообщил журналистам директор порта Владимир Стельмаченко.

"Сейчас у нас некоторые причалы в техническом смысле не готовы, в том числе из-за того, что вооруженные формирования Украины проявили особый интерес в начале специальной военной операции и прислали к нам "ракетные подарки" в виде "Точка-У" и так далее. Есть определенное разрушение инфраструктуры, над чем мы работаем сейчас - над ликвидацией и восстановлением. Могу сказать, что в данный момент порт готов процентов на тридцать", - сказал он.

Стельмаченко отметил, что не может сказать, когда порт Бердянска заработает на полную мощность. "Трудно рассчитывать. <...> Чем быстрее это случится, тем лучше для нас, мы над этим работаем", - подчеркнул он.

"Мы готовы работать с любыми грузоотправителями, грузополучателями, с любыми грузоперевозчиками", - продолжил директор. По его словам, порт рассчитывает на сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами как в России, так и в Запорожской области. "Могу назвать рекордный объем [перевалки грузов] за все годы существования. Это где-то примерно до 4,5 млн тонн разнородных грузов в год", - уточнил Стельмаченко.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял ТАСС, что порт Бердянска пока не может работать в полную силу на экспорт зерна из-за ограничений со стороны Украины и стран Евросоюза. Он добавил, что в ближайшее время суда из Бердянска будут доставлять грузы в первую очередь в дружественные страны, где не действуют ограничения, введенные европейскими государствами. 

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Украина
Продукция
Точка-У
Проекты
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