Войти
РИА Новости

Россия продлила работу станции морских стратегических ядерных сил Вилейка

648
0
0
Корабли ВМФ России
Корабли ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией о продлении на 25 лет срока работы радиостанции морских стратегических ядерных сил Вилейка.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Радиостанция Вилейка предназначена для обеспечения управления морскими стратегическими ядерными силами и силами общего назначения ВМФ в зоне своей ответственности, передачи сигналов централизованного боевого управления, боевой и оперативной информации на подводные лодки и надводные корабли ВМФ, сигналов и эталонных частот госсистемы единого времени в интересах всех видов Вооруженных сил РФ, радиоподавление сверхдлинноволновых средств радиосвязи противника.

Радиостанция эксплуатируется на основании соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка от 6 января 1995 года, срок действия которого завершился 30 мая 2021 года, однако соглашение продолжает применяться обеими сторонами, сообщалось ранее в сопроводительных материалах.

Отмечалось, что необходимость продления срока действия соглашения обусловлена тем, что его прекращение приведет к сокращению зоны устойчивой радиосвязи с подводными лодками, находящимися в подводном положении, при выполнении ими задач боевой службы в Атлантическом океане.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
30.03.2022
МО РФ сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях
15.09.2021
Активная фаза недоверия. Почему учения "Запад-2021" нервируют НАТО
24.06.2021
Игры, ракеты и НАТО: о чем Путин, Шойгу и Бортник говорили на конференции по безопасности
17.04.2015
Министр обороны России выступил на IV Московской конференции по международной безопасности
12.03.2015
Порог войны. Холодной.
26.12.2012
Бессрочные договоренности по РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 21:38
  • 33016
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 21:22
  • 2
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 26.09 20:58
  • 1
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину
  • 26.09 13:35
  • 2
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 26.09 12:47
  • 5
Президент России подписал указ об объявлении частичной мобилизации
  • 26.09 12:31
  • 2
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 26.09 09:13
  • 1
Спецоперация поставила новые задачи перед российской оборонкой
  • 26.09 08:11
  • 21
В США анонсировали презентацию перспективного стелс-бомбардировщика В-21 Raider
  • 26.09 06:31
  • 2
В КТРВ заявили, что оснащение ракетой Х-69 сильно повышает эффективность авиакомплекса
  • 25.09 20:31
  • 13
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 25.09 14:09
  • 1
Чемезов сообщил о наращивании выпуска истребителей Су-57
  • 25.09 12:41
  • 0
Как сохранить жизни мобилизованных?