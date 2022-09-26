Россия продлила работу станции морских стратегических ядерных сил Вилейка

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией о продлении на 25 лет срока работы радиостанции морских стратегических ядерных сил Вилейка.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Радиостанция Вилейка предназначена для обеспечения управления морскими стратегическими ядерными силами и силами общего назначения ВМФ в зоне своей ответственности, передачи сигналов централизованного боевого управления, боевой и оперативной информации на подводные лодки и надводные корабли ВМФ, сигналов и эталонных частот госсистемы единого времени в интересах всех видов Вооруженных сил РФ, радиоподавление сверхдлинноволновых средств радиосвязи противника.

Радиостанция эксплуатируется на основании соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка от 6 января 1995 года, срок действия которого завершился 30 мая 2021 года, однако соглашение продолжает применяться обеими сторонами, сообщалось ранее в сопроводительных материалах.

Отмечалось, что необходимость продления срока действия соглашения обусловлена тем, что его прекращение приведет к сокращению зоны устойчивой радиосвязи с подводными лодками, находящимися в подводном положении, при выполнении ими задач боевой службы в Атлантическом океане.