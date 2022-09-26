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Военное обозрение

Опубликованы кадры Антоновского моста в Херсоне с крупными пробоинами от РСЗО HIMARS

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Источник изображения: topwar.ru

Антоновский автомобильный мост в Херсоне пока не разрушен, несмотря на продолжающиеся в течение последних нескольких месяцев обстрелы ВСУ. Десятки ракет реактивных систем залпового огня нанесли ему серьезные повреждения, но уничтожить не сумели.

Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны».

Каналом были опубликованы кадры Антоновского моста в Херсоне с крупными пробоинами от ракет РСЗО HIMARS.

Источник изображения: topwar.ru

Подобные материалы в течение прошедшего лета публиковались неоднократно. В частности, видео объекта демонстрировались в Telegram-канале репортера ВГТРК Андрея Руденко.

Конечно, некоторая часть ракет, возможно, даже значительная, перехватывалась российскими ПВО. Но несмотря на это, реактивные снаряды производства США все же долетали до объекта и причиняли ему ущерб. Конечно, хотелось бы, чтобы таких прилетов не было, но пока этого добиться не удается. Возможно, для этого требуются какие-либо дополнительные средства противоракетной защиты, которые наверняка имеются в распоряжении Вооруженных сил РФ, но пока для защиты Антоновского моста задействованы не были.

С другой стороны, несмотря на полученные повреждения, мост продолжает функционировать, вызывая чувство гордости за советских строителей. Более того, его не закрывали, по нему проходит техника, вероятнее всего, только военная.

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Страны
Россия
США
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
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