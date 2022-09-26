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Военное обозрение

Власти Турции вновь заявили о возможной покупке российских истребителей Су-35 вместо американских

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Источник изображения: topwar.ru

По словам главы управления оборонпрома Турции Исмаила Демира, в случае отказа Вашингтона поставлять Анкаре истребители F-35 одним из альтернативных вариантов могут быть российские Су-35. Об этом Демир заявил в интервью турецкому телеканалу CNN Türk.

Ранее американские власти заявили, что не будут поставлять Турции истребители пятого поколения F-35, мотивируя это приобретением Анкарой у России новейших систем противовоздушной обороны С-400. Позже Вашингтон предложил туркам купить взамен истребители четвёртого поколения F-16. Однако и по этим самолётам возникли, так сказать, трения.

Анкара получила первые С-400 ещё в 2019 году. В августе этого года было сообщено о начале поставок второй очереди комплексов ПВО С-400. За это США ввели против Турции санкции, включая заморозку счетов упомянутого Демира и возглавляемого им директората оборонной промышленности.

Известно, что до введения санкций на территории Турции шло производство ряда комплектующих для F-35. Однако оно было свернуто. Это и вызвало возмущение Анкары, которая начала говорить, что в случае отказа США возобновить участие в программе F-35 может купить самолёты у России - либо Су-35, либо Су-57.

Вопрос по поставкам Турции F-35-х пока ещё окончательно не решён. Отказ от сделки или её одобрение должны быть согласованы в американском конгрессе.

В случае окончательного отказа Анкара будет искать альтернативные варианты. Однако предложить истребители пятого поколения могут далеко не многие производители вооружений. Фактически это может быть либо российские Су-57, либо китайский истребитель J-20. О каких-либо переговорах с КНР по этому вопросу речи пока не идёт.

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Страны
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
J-20
ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-35
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