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В США выбрали между F-22 и F-35 на Украине и Тайване

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Истребители F-22 и F-35
Истребители F-22 и F-35.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, в отличие от F-22 Raptor, изначально не разрабатывался для завоевания превосходства в воздухе, однако именно его можно было бы выбрать для Украины. Победителя в «смертельной битве» между самолетами назвал обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

«F-35 популярен на экспортном рынке у многочисленных партнеров и покупателей. F-22 запрещен к зарубежным военным продажам. F-35 может вести воздушный бой, но изначально, по сравнению с F-22, он не разрабатывался как истребитель завоевания превосходства в воздухе», — пишет автор.

По его оценке, F-22 Raptor и F-35 Lightning II играют разные роли. Так, первый истребитель, предназначенный для завоевания господства в воздухе, тяжелее и маневреннее второго. «Изменение вектора тяги двигателя F119 также может дать Raptor преимущество в воздушном бою за счет более высокой тяговооруженности», — говорится в публикации.

С другой стороны, F-35 Lightning II «требует меньше обслуживания и меньших затрат». «Он может получать своевременные обновления программного обеспечения и считается летающим компьютером», — пишет автор. Кроме того, Иствуд напоминает, что этот самолет переносит более разнообразное вооружение, чем F-22 Raptor, однако у последнего меньше эффективная площадь рассеяния.

Автор заключил, что, с точки зрения американской стороны, Украине бы пригодился F-35 Lightning II, способный выступать в качестве «сборщика данных» и запускать ракеты с дальних дистанций, а Тайваню — F-22 Raptor, который более эффективен в воздушных боях.

В августе журнал Military Watch написал, что по маневренности китайский истребитель пятого поколения J-20 превосходит американский F-35 Lightning II.

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Страны
США
Тайвань
Украина
Продукция
F-22
F-35
F119
J-20
Проекты
Истребитель 5 поколения
ИТ
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