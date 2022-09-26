Контрактники-иностранцы смогут получить гражданство в упрощенном порядке

Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства для контрактников-иностранцев

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые правила коснутся иностранных граждан, заключивших военный контракт на срок не менее года. Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство без предоставления вида на жительство и без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории России, как требует действующее законодательство.

Также предусматривается, что первый контракт о прохождении военной службы может быть заключен с иностранцами на один год. Прежде минимальный срок такого контракта равнялся пяти годам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство столицы развернет в миграционном центре "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. По его словам, городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан.