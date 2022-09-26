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РИА Новости

Россия продлила соглашение об узле системы ПРО в Белоруссии

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Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Путин ратифицировал протокол о продлении соглашения об узле системы ПРО в Белоруссии

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола между РФ и Белоруссией о продлении срока действия соглашения о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи - системы предупреждения о ракетном нападении, расположенной в Белоруссии.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Узел Барановичи - отдельный радиотехнический узел российской системы предупреждения о ракетном нападении (далее - СПРН), расположенный в городе Барановичи Брестской области Республики Беларусь, предназначен для автоматического обнаружения, сопровождения баллистических ракет и космических объектов, определения параметров их движения и выдачи информации о ракетно-космической и помеховой обстановке на командные пункты СПРН.

Ранее отмечалось, что прекращение действия упомянутого Соглашения приведет к выводу узла Барановичи из состава российской СПРН и снижению возможности по обнаружению пусков баллистических ракет на Западном стратегическом воздушно-космическом направлении. В этой связи названным Протоколом предусматривается продление срока действия данного Соглашения на 25 лет на безвозмездной основе.

Узел функционирует на основании соглашения между правительством РФ и Республики Беларусь о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении, расположенного на территории Республики Беларусь, от 6 января 1995 года, срок действия которого завершился 30 мая 2021 года, однако указанное соглашение продолжает применяться обеими сторонами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СПРН
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