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РИА Новости

Биография Михаила Мизинцева

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Генерал-полковник Михаил Мизинцев
Генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Источник изображения: © РИА Новости / Ольга Балашова

Генерал-полковник Михаил Евгеньевич Мизинцев родился 10 сентября 1962 года в деревне Аверинской Сямженского района Вологодской области.

В 1980 году окончил Калининское суворовское военное училище (ныне - Тверское суворовское военное училище), в 1984 году - Киевское высшее общевойсковое командное училище.

В 1993-1996 годы прошел обучение в Военной академии имени М.В. Фрунзе, в 2001-2003 годы являлся слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

В 1984-1989 годы - командир разведывательного взвода, командир разведывательной роты танкового полка танковой дивизии общевойсковой армии в Группе советских войск в Германии.

В 1989-1990 годы занимал должность начальника штаба - заместителя командира разведывательного батальона танковой дивизии общевойсковой армии в Западной группе войск.

В 1990-1991 годы являлся начальником разведки мотострелкового полка мотострелковой дивизии общевойсковой армии в Закавказском военном округе. В 1991-1992 годы командовал мотострелковым батальоном (горного) мотострелкового полка мотострелковой дивизии общевойсковой армии в Закавказском военном округе. В 1992-1993 годы был командиром мотострелкового батальона (горного) мотострелкового полка мотострелковой дивизии общевойсковой армии в Группе Российских войск в Закавказье.

1996-2001 годы занимал должность старшего офицера-оператора Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В 2003-2007 годы возглавлял группу Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ.

В 2007-2010 годы был начальником оперативного управления - заместителем начальника штаба Московского военного округа.

В 2010-2011 годы занимал должность начальника оперативного управления - заместителя начальника штаба Северо-Кавказского военного округа. В 2011-2012 годы - начальник оперативного управления - заместитель начальника штаба Южного военного округа.

В 2012-2014 году являлся начальником Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

С декабря 2014 года занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ.

Генерал-полковник (2017).

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почёта, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени.

24 сентября 2022 года Михаил Мизинцев назначен заместителем министра обороны России. В сфере его ответственности - материально-техническое обеспечение ВС РФ.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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