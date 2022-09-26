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Известия.ru

Мизинцев назначен на должность замглавы Минобороны

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен на должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ. Об этом сообщается в заявлении военного ведомства 24 сентября.

Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя главы Минобороны РФ. Сообщается, что Булгаков покидает свою должность в связи с переходом на другую работу.

Генерал-полковник Мизинцев до этого занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
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