Мизинцев назначен на должность замглавы Минобороны

Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен на должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ. Об этом сообщается в заявлении военного ведомства 24 сентября.

Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя главы Минобороны РФ. Сообщается, что Булгаков покидает свою должность в связи с переходом на другую работу.

Генерал-полковник Мизинцев до этого занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации.