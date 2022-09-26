В России оценили «безобразный» макет БТР-80 из Германии

Вооруженные силы Германии в ходе боевой подготовки используют «безобразный» макет советского бронетранспортера БТР-80, изготовленного из грузовика Unimog. Такую оценку немецким макетам дала «Российская газета», обратив внимание на опубликованный в Telegram снимок боевой машины.

«"Умельцы" из одной из воинских частей бундесвера откровенно схалтурили, поленившись ознакомиться с изображениями "восьмидесятого", которых много не только в различных специальных справочниках, но и просто в интернете», — говорится в публикации.

Отмечается, что изготовленный макет больше напоминает германский бронетранспортер Boxer, чем БТР-80. В частности, у него нет характерной башенки с пулеметами КПВТ и ПКТ. «Общим является лишь наличие четырехосного шасси. Правда, из восьми колес только половина — настоящие», — пишет газета.

В сентябре начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков сообщил, что участвующие в спецоперации по защите Донбасса боевые машины пехоты и бронетранспортеры получили комплекты дополнительной защиты.