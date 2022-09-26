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В России оценили «безобразный» макет БТР-80 из Германии

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БТР-80
БТР-80.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вооруженные силы Германии в ходе боевой подготовки используют «безобразный» макет советского бронетранспортера БТР-80, изготовленного из грузовика Unimog. Такую оценку немецким макетам дала «Российская газета», обратив внимание на опубликованный в Telegram снимок боевой машины.



«"Умельцы" из одной из воинских частей бундесвера откровенно схалтурили, поленившись ознакомиться с изображениями "восьмидесятого", которых много не только в различных специальных справочниках, но и просто в интернете», — говорится в публикации.

Отмечается, что изготовленный макет больше напоминает германский бронетранспортер Boxer, чем БТР-80. В частности, у него нет характерной башенки с пулеметами КПВТ и ПКТ. «Общим является лишь наличие четырехосного шасси. Правда, из восьми колес только половина — настоящие», — пишет газета.

В сентябре начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков сообщил, что участвующие в спецоперации по защите Донбасса боевые машины пехоты и бронетранспортеры получили комплекты дополнительной защиты.

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Страны
Германия
Россия
Продукция
Boxer GTK
БТР-80
КПВТ
Компании
ГАБТУ
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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