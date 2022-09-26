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Интерфакс-АВН

Минобороны Армении сообщило о попытке азербайджанских военных проникнуть в тыл одной из боевых позиций ВС Армении

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Военнослужащий армии Армении
Военнослужащий армии Армении.
Источник изображения: © Фото : Минобороны Армении

В Баку опровергли информацию армянской стороны

Ереван/Баку. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Подразделение Вооруженных сил Азербайджана попыталось проникнуть в тыл одной из боевых позиций ВС Армении, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"23 сентября в 19:30 одно из подразделений ВС Азербайджана попыталось перейти в тыл одной из боевых позиций ВС Армении в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной линии. В результате действий армянской стороны, противник был отброшен на исходные позиции", - сообщает пресс-служба в субботу.

С армянской стороны потерь нет.

По состоянию на 10:00 24 сентября обстановка сравнительно стабильная, отметили в Минобороны.

Между тем, министерство обороны Азербайджана со своей стороны сообщило в субботу о ранении троих азербайджанских военнослужащих в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении в пятницу вечером.

"23 сентября с 19:30 до 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа Басаркечарского района и Джермук с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Истису и Зейлик Кельбаджарского района", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что в результате обстрела ранения получили трое военнослужащих, им оказана первая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

В министерстве добавили, что подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, "были приняты адекватные ответные меры".

В Минобороны возложили на Армению всю ответственность за произошедший инцидент.

Позднее в военном ведомстве отвергли утверждения Минобороны Армении о провокациях азербайджанской стороны.

"Распространенная министерством обороны Армении информация о якобы совершенных подразделениями азербайджанской армии провокациях абсолютно ложная и не имеет под собой никаких реальных оснований. Мы категорически опровергаем распространенную (Минобороны Армении - ИФ) информацию", - говорится в сообщении.

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Азербайджан
Армения
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