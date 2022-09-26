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РИА Новости

Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в субботу видео с боевыми вылетами российских штурмовиков Су-25.

В ролике демонстрируются, как пары штурмовиков готовятся к вылету, загружаются 122-мм неуправляемыми ракетами, летят к цели и с кабрирования наносят удары по украинским войскам. Затем самолёты выполняют крутые маневры ухода, чтобы исключить стрельбу по ним противника из переносных зенитных ракетных комплексов.

Как отметили в ведомстве, экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений войск Украины.

"Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника (украинских войск - ред.)", - уточнили в Минобороны.

После возвращения Су-25 сразу готовятся техниками к повторным боевым вылетам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
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