Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в субботу видео с боевыми вылетами российских штурмовиков Су-25.

В ролике демонстрируются, как пары штурмовиков готовятся к вылету, загружаются 122-мм неуправляемыми ракетами, летят к цели и с кабрирования наносят удары по украинским войскам. Затем самолёты выполняют крутые маневры ухода, чтобы исключить стрельбу по ним противника из переносных зенитных ракетных комплексов.

Как отметили в ведомстве, экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений войск Украины.

"Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника (украинских войск - ред.)", - уточнили в Минобороны.

После возвращения Су-25 сразу готовятся техниками к повторным боевым вылетам.