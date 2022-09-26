«Закончились грузовики»: автор Forbes нашёл «препятствие» частичной мобилизации в России

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После начала частичной мобилизации в Российской Федерации западные СМИ, немного оправившись после первичного нокдауна, начали публиковать статьи не только с критикой политического решения президента Владимира Путина, но и с рассуждениями о том, что частичная мобилизация якобы не приведет к желаемым Москвой последствиям.

Так, автор журнала Forbes, повторяя украинскую ложь о невероятных потерях российской армии в специальной военной операции, пытается успокоить своих читателей относительно мобилизации в России. Демонстрируя слабое понимание структуры российских Вооруженных сил, он пишет, что «300 тысяч новобранцев – это… много новобранцев» и напоминает, что к моменту начала спецоперации российские Вооруженные силы насчитывали 900 тысяч человек. Это, видимо, к тому, что мобилизация погоды не сделает. Про огромные границы России, наличие нескольких флотов автор, видимо, не в курсе.

Далее он утверждает, что российская армия получит призывников «ужасного качества», непонятно на чем основывая своё утверждение. Якобы в армии нет офицеров и сержантов, которые могли бы возглавить формирования из мобилизованных. Невдомек ему, видимо, что и призывают в первую очередь как раз офицеров и сержантов, которых в рядах запасников миллионы, из которых немало – с реальным боевым опытом.

Но далее начинается совсем интересное. Автор Forbes считает, что у российской армии… закончились грузовики. Теперь, по его мнению, армия привязана к железнодорожным станциям. Поэтому мобилизованные смогут действовать лишь недалеко от железнодорожных станций, пишет обозреватель.

Он напоминает о зависимости российской логистики от железных дорог, опять же, совершенно не представляя реалии нашей страны – и протяженность железнодорожного полотна, и его разветвленность, и расстояния, которые приходится преодолевать поездам. Россия – это не Литва или Бельгия, армейскую логистику на одних грузовиках у нас не построишь.

По мнению автора Forbes, якобы именно отсутствие грузовиков стало причиной ухода российских войск из-под Киева. Украинским военным удавалось уничтожать тыловые колонны, подвозившие боеприпасы, после чего российские войска оказывались без снабжения. Именно это, в итоге, и привело к решению об отводе войск. Почему не закончились грузовики в Херсонской или Запорожской областях автор, разумеется, не упоминает.

Нет, конечно, чем больше грузовых автомобилей и техники вообще, тем лучше, и лишние грузовики российской армии не помешали бы. Но ставить итог мобилизационной кампании и спецоперации в целом в зависимость исключительно от грузовых автомобилей – странная мысль. Правда, западным авторам так хочется успокоить общественное мнение в своих странах, сильно взбудораженное референдумами и частичной мобилизацией в РФ, что они уже не знают, какие еще причины якобы близкого поражения российской армии придумать. Да только Россия почему-то продолжает контролировать 20% территории прежней Украины, а жители этих регионов в подавляющем своём большинстве (как показывают опросы) поддерживают их включение в состав Российского государства.