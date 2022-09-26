ВМС США и Великобритании отработали уничтожение крупного военного корабля

Источник изображения: topwar.ru

В Северной Атлантике прошли военно-морские учения ВМС США и Великобритании Atlantic Thunder по отработке нанесения ударов по крупному военному кораблю. В качестве мишени было решено выбрать списанный и специально подготовленный для учений фрегат класса Oliver Hazard Perry ВМС США USS Boone.

Как пишет западная пресса, британские военно-морские и военно-воздушные силы продемонстрировали «впечатляющую огневую мощь», нанося удары по старому фрегату. В отработке ударов были задействованы корабль HMS Westminster, вертолет Wildcat и три реактивных самолета Typhoon.

Учения были первыми за последние 18 лет подобными мероприятиями для Королевского флота Великобритании. Военные эксперты утверждают, что редко приходится испытывать сложное современное оружие против реалистичной цели, которая находится далеко в море. Британские и американские ВМС и ВВС смогли проверить возможности по поражению подобных целей, а также получить опыт поражения морских целей с большого расстояния.

Фрегат Королевских ВМС Великобритании HMS Westminster выпустил две противокорабельные ракеты Harpoon. Одновременно с этими залпами учебную цель атаковал американский патрульный самолет P-8 Poseidon. Также удары ракетами класса Martlet нанес по кораблю вертолет класса Wildcat. Что интересно, это был первый удар по надводной мишени подобного уровня ракетами данного класса.

Затем вертолет остался в воздухе и использовал свои возможности для направления на мишень самолета-истребителя Typhoon Королевских Военно-воздушных сил. Истребитель нанес удары по фрегату управляемыми бомбами Paveway IV.

Источник изображения: topwar.ru

Как отметил по итогам учений командир HMS Westminster коммандер Эд Мосс-Уорд, маневры продемонстрировали способность американских и британских военно-морских и военно-воздушных сил действовать совместно и поражать морские цели на значительном расстоянии. Важной задачей была и проверка интеграции высокотехнологичного оружия союзников по Североатлантическому альянсу.

Пилот вертолета Wildcat 815-й военно-морской эскадрильи лейтенант Росс Галлахер также отметил, что учения позволили проверить на практике возможности ракетной системы Martlet и указания целей для истребителя Typhoon.

Помимо британских корабля, вертолета и самолета, удары по фрегату наносили и американские ВМС. Так, была запущена многоцелевая ракета SM-6 с эсминца USS Arleigh Burke. ВВС США задействовали самолеты F-15E Eagles.

Результатом учений стало затопление фрегата. Затопленный корабль навсегда останется в собственности правительства США, пишет Naval News. Предвосхищая вопросы европейской экологической общественности, военные утверждают, что затопление фрегата якобы безопасно для окружающей среды. Затопление боевого корабля для морской флоры и фауны «безопасно», а российский газопровод «СП-2» в водах Балтики «небезопасен» - такая «логика»...