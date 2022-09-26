Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств

По словам главы Чечни, общая численность сотрудников силовых ведомств составляет около 5 млн человек

ГРОЗНЫЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил мобилизовать для участия в специальной военной операции половину сотрудников силовых ведомств, общая численность которых, по его словам, составляет около 5 млн человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, прокуратура, СК. Вместе с силовыми и военными ведомствами это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится", - написал Кадыров.

По его мнению, руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса.

"Россия - огромная страна, и ресурсов в ней столько, что НАТО и Запад устанут считать, а военных ресурсов гораздо больше, чем можно представить", - добавил глава региона.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.