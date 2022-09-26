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ТАСС

Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Источник изображения: Елена Афонина/ТАСС

По словам главы Чечни, общая численность сотрудников силовых ведомств составляет около 5 млн человек

ГРОЗНЫЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил мобилизовать для участия в специальной военной операции половину сотрудников силовых ведомств, общая численность которых, по его словам, составляет около 5 млн человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, прокуратура, СК. Вместе с силовыми и военными ведомствами это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится", - написал Кадыров.

По его мнению, руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса.

"Россия - огромная страна, и ресурсов в ней столько, что НАТО и Запад устанут считать, а военных ресурсов гораздо больше, чем можно представить", - добавил глава региона.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Персоны
Путин Владимир
Рамзан Кадыров
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
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2 комментария
№1
26.09.2022 10:29
половину  это  слишком, тем более  что они  как-то при делах. А вот 10%  вполне  можно и найти среди таких. Причем  сделать им  всевозможные  перспективы  по  дальнейшей  службе, а  кто не  пошел и отказался, тех  вниз и конкретно.
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№2
26.09.2022 12:31
В словах Кадырова есть резон, масса пенсионеров, умеющих владеть оружием, прошедшим службу в МВД, УФСИН, ФСБ, МО и другие учреждения, которые не попадают под мобилизацию, но ещё в хорошей форме. Они с удовольствием поработают за убывших в спецоперацию, в своих городах, посёлках. Как то, власть больше пардон жопу чешет, чем заниматься делами,
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