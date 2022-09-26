"Этим и сильны". Кадыров напомнил "невнимательному" Западу о ресурсах РФ

Кадыров: российские военные "снесут любую западную армию" и без резервистов
МОСКВА, 24 сентября/ Радио Sputnik. В России даже без резервистов есть "колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, половина этих людей, собранных вместе, могли бы "снести любую западную армию".
Среди ведомств, сотрудники которых имеют хорошую физическую подготовку, глава республики назвал МЧС, Федеральную службу судебных приставов, ФСБ, Федеральную службу охраны, Службу внешней разведки, управления ФСИН, Федеральную таможенную службу, Генпрокуратуру и Следственный комитет.
Он также назвал "жалким зрелищем" очереди людей в аэропортах, которые хотят избежать частичной мобилизации.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Рамзан Кадыров напомнил пытающимся уклониться от частичной мобилизации о долге перед Родиной.