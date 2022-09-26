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РИА Новости

"Этим и сильны". Кадыров напомнил "невнимательному" Западу о ресурсах РФ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Кадыров: российские военные "снесут любую западную армию" и без резервистов

МОСКВА, 24 сентября/ Радио Sputnik. В России даже без резервистов есть "колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, половина этих людей, собранных вместе, могли бы "снести любую западную армию".

Среди ведомств, сотрудники которых имеют хорошую физическую подготовку, глава республики назвал МЧС, Федеральную службу судебных приставов, ФСБ, Федеральную службу охраны, Службу внешней разведки, управления ФСИН, Федеральную таможенную службу, Генпрокуратуру и Следственный комитет.

"Вместе с силовыми и военными ведомствами – это примерно пять миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится", — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он также назвал "жалким зрелищем" очереди людей в аэропортах, которые хотят избежать частичной мобилизации.

"И поневоле начинаешь понимать, что без этого балласта всем будет лучше и легче. Дармоеды, лентяи, тунеядцы, иждивенцы никакой пользы никогда не принесут. Только вред. Бесполезные люди. Пусть убегают, а в большой России есть и всегда были ресурсы, которые Запад никогда не брал во внимание. Этим мы и сильны", добавил глава Чечни.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Рамзан Кадыров напомнил пытающимся уклониться от частичной мобилизации о долге перед Родиной.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Персоны
Рамзан Кадыров
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