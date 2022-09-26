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Китаец удивился тому, как россияне живут под санкциями

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Вид на здание МИД в Москве
Вид на здание МИД в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости Максим Блинов

Россия сохраняет способность к стратегическому соперничеству вопреки давлению

Украинский конфликт почти не изменил повседневную жизнь россиян, пишет корреспондент GT, который прожил некоторые время в России. Как бы Запад ни пытался "задушить" страну, она остается в центре международной арены и способна постоять за себя. Этим и гордятся россияне.

Я провел в России полмесяца, занимаясь исследованиями в шести городах. Везде жители живут нормальной жизнью. В пабах и барах по вечерам горит свет, как обычно. В Москве я жил в гостинице неподалеку от Красной площади. Каждое утро я совершал пробежку, ощущая мир и спокойствие. Время от времени встречал дюжих охранников, потягивавшихся от скуки. В супермаркетах не было никакого покупательского ажиотажа. Валюта стабильна, никто деньги из банков не изымает. Настроение в стране такое, будто нет никакого конфликта.

Кризис на Украине — это не единственное, о чем думают россияне. Как-то раз я шел в кафе. По пути я наблюдал, как рабочие готовят иллюминацию к празднованию Дня города, который в Москве отмечают в начале сентября. Один знакомый из Китая спросил меня в социальных сетях: ну что, в Москве переворот? Путин покидает свой пост?

Я тут же сделал видео и сопроводил его аудиозаписью: "Я прямо на месте „переворота“".

Мировая общественность, в том числе в Китае, уделяет чрезмерное внимание деталям украинского кризиса. Полевые исследования в стране убедили меня, что, хотя спецоперация считается самым крупным вооруженным конфликтом России (и Советского Союза) со времен Второй мировой войны и по своим глобальным последствиям она может превзойти теракты 11 сентября и финансовый кризис 2008 года, боевые действия не оказывают заметного влияния на повседневную жизнь большинства россиян.

Кто-то может сказать, что санкции оказали колоссальное воздействие. Это не так. Я спрашивал многих жителей страны, и все они по сути дела отвечали, что их влияние незначительно. Подумав немного, они зачастую добавляли: "Становится труднее ездить в Европу" или "Я уже не могу покупать некоторые европейские бренды". Но на самом деле большинство товаров западных торговых марок по-прежнему можно найти в России, например, Apple или KFC.

А поскольку этот крупный военный конфликт не влияет на повседневную жизнь граждан, мы понимаем, что ситуация в стране стабильная и что она обладает стратегической энергией, в которую многое вложила. Россия подобна мастеру кунг-фу, который может драться с противниками и одновременно присматривать за детьми.

Я бывал в министерствах иностранных дел США, Великобритании, Японии и даже Ирана. Попасть туда было очень непросто. Мне пришлось проходить различные проверки, показывать множество документов, а внутри меня обязательно кто-то сопровождал. Неожиданно для меня Министерство иностранных дел Российской Федерации оказалось самым доступным из органов тех крупных стран, где я когда-либо бывал.

Снаружи здания МИД нет ни контрольно-пропускных пунктов, ни даже полицейских. Я вошел прямо в здание, и охранник, посмотрев мой паспорт, с улыбкой пропустил меня внутрь. Я остановился и стал ждать сопровождающего. К моему удивлению, охранник сказал, что я могу подняться на лифте прямо в переговорную номер 433. И это "тщательно охраняемое" министерство иностранных дел мировой военной державы? Невозможно поверить.

Здравый смысл подсказывает мне, что Москва находится в таком состоянии, когда "снаружи все жестко, а внутри легко и свободно". Как спортсмен на трудных соревнованиях: хоть он напряжен и собран, но его мускулы и сердце расслаблены, что позволяет ему обыгрывать соперников. Один известный российский ученый рассказал мне, что Россия не использовала и десяти процентов своей мощи в конфликте с Украиной.

Я не верю в спекуляции о поражении России. Владимир Путин находится у власти более 20 лет, и он приложил колоссальные усилия для изменения судьбы своего государства. Когда страна обрела независимость, она несколько раз пыталась вступить в НАТО и какое-то время была членом G7. Можно выразиться так: чтобы стать частью западного лагеря, России пришлось согласиться на унижения и молча сносить оскорбления. Но в итоге Запад все равно начал ее душить.

На протяжении 20 с лишним лет, пережив события в Чечне, Грузии, на Украине, проведя другие военные операции, россияне почувствовали гордость и способность постоять за себя, как это делают граждане мировой державы. Люди ощутили радостное волнение от того, что могут соперничать с США, а иногда даже обуздывать западные страны.

По мнению многих россиян, последние 20 лет стали важным периодом для национального подъема страны и восстановления ее достоинства. Они не считают, что Россия сегодня находится в пассивном положении. Напротив, они уверены, что Россия по-прежнему активный игрок на рынке ресурсов, главный оператор международной обстановки и, как и раньше, находится в центре мировой политической и военной сцены.

Но вопрос заключается в следующем: коль Россия обладает такими возможностями для ведения стратегической игры, каковы ее долгосрочные цели? Восстановить Российское царство? Стать новым Советским Союзом, присоединив соседние страны? Или быть ответственной мировой державой? Никто этого не знает, а между тем миру очень нужен ответ на этот вопрос.

Автор: Ван Вэнь (Wang Wen)

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