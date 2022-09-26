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Минобороны России показало кадры боевой работы танков Т-72Б3М

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны опубликовало кадры работы экипажей танков Т-72Б3М во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом стало известно в субботу, 24 сентября.


Танкисты подавляют огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств поражения. Огонь по противнику ведется как прямой, так и полупрямой наводкой на дистанции от 500 м до 5 тыс. м.

«Машина спокойно выдерживает попадания из гранатометов, противотанковых управляемых ракет (ПТУР), и при этом экипаж останется невредимым», — говорит командир танкового взвода.

23 сентября Минобороны России показало кадры отражения ВДВ атаки девяти украинских танков и 16 бронемашин. Отмечается, что действия украинских националистов были своевременно обнаружены с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее, 21 сентября, военнослужащие ВДВ пресекли попытку прорыва украинских националистов шквальным огнем из гранатометов, боевых машин десанта и стрелкового оружия.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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Россия
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