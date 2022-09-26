Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

Минобороны России 24 сентября опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России.

Пилоты штурмовой авиации нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских националистов. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

В результате применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника радикалов. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к следующему боевому вылету.

Ранее, 22 сентября, Минобороны России опубликовало кадры захваченной российскими десантниками бронетехники националистов. Военнослужащие смогли захватить БТР-3У украинского производства, а также БМП-2, поставленный из стран Восточной Европы.

20 сентября президент России Владимир Путин заявил, что изучение захваченной на Украине военной техники, в том числе натовского образца, открывает новые возможности для совершенствования вооружения российского производства. При этом российский лидер отметил, что отечественное оружие не уступает в качестве западному вооружению.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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