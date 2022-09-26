Россия применила самолет Ту-214Р для раскрытия военных объектов Украины

Россия применила самолет-разведчик Ту-214Р для раскрытия военных объектов Вооруженных сил Украины в ходе спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Этот самолет способен выявлять и оперативно передавать на наземные командные пункты координаты и тип военных объектов различного класса, включая радиолокационные станции, командные пункты, узлы связи, колоны военной техники и другие», — отметил собеседник агентства.

Ту-214Р был опробован после завершения текущего ремонта. Всего на вооружении российской армии два таких воздушных судна. Они созданы на Казанском авиационном производственном объединении имени Горбунова на базе гражданского лайнера Ту-214.

Ранее Минобороны опубликовало видео с российскими штурмовиками Су-25, которые уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ под Изюмом. В ведомстве рассказали, что авиация атаковала противника ракетами с малых высот.