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Россия применила самолет Ту-214Р для раскрытия военных объектов Украины

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Ту-214Р
Ту-214Р.
Источник изображения: Фото: Rimma Sadykova / Creative Commons / Wikimedia

Россия применила самолет-разведчик Ту-214Р для раскрытия военных объектов Вооруженных сил Украины в ходе спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Этот самолет способен выявлять и оперативно передавать на наземные командные пункты координаты и тип военных объектов различного класса, включая радиолокационные станции, командные пункты, узлы связи, колоны военной техники и другие», — отметил собеседник агентства.

Ту-214Р был опробован после завершения текущего ремонта. Всего на вооружении российской армии два таких воздушных судна. Они созданы на Казанском авиационном производственном объединении имени Горбунова на базе гражданского лайнера Ту-214.

Ранее Минобороны опубликовало видео с российскими штурмовиками Су-25, которые уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ под Изюмом. В ведомстве рассказали, что авиация атаковала противника ракетами с малых высот.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-25
Ту-214
Компании
КАПО Горбунова
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