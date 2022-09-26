Источник рассказал о применении Ту-214Р против украинских военных объектов

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российская армия опробовала самолет-разведчик Ту-214Р после ремонта для вскрытия украинских военных объектов, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Один из двух авиационных комплексов радиотехнической и оптической разведки Ту-214Р был применен для обнаружения украинских военных объектов после завершения текущего ремонта. Этот самолет способен выявлять и оперативно передавать на наземные командные пункты координаты и тип военных объектов различного класса, включая радиолокационные станции, командные пункты, узлы связи, колоны военной техники и другие", — пояснил собеседник агентства.

Согласно открытым данным, на вооружении российской армии находятся два самолета-разведчика Ту-214Р.

Военная машина создана на Казанском авиационном производственном объединении имени Горбунова на базе гражданского лайнера Ту-214, головной разработчик разведывательного оборудования — входящий в "Росэлектронику" концерн "Вега".

Самолет оснащен несколькими радиолокационными станциями кругового и бокового обзора, системами радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также электронно-оптической системой высокого разрешения, которая, в частности, позволяет делать снимки наземных целей в видимом и инфракрасном диапазонах.

Как минимум один из Ту-214Р принимал участие в специальной операции в Сирии.