Зеленский издал указ о создании 20 военных администраций в Луганской области

Согласно документу, они появятся в населенных пунктах Станица Луганская, Широкий, Марковка, Новопсков

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал указ о создании 20 военных администраций в населенных пунктах на неподконтрольных Киеву территориях Луганской области.

Согласно документу, опубликованному на сайте президента Украины, сельские военные администрации создаются в таких населенных пунктах как Станица Луганская, Широкий, Марковка, Новопсков.

Зеленский поручил Генштабу Вооруженных сил Украины и областным властям принять все необходимые меры для создания администраций.

Ранее президент Украины подписал аналогичный указ о создании 15 военных администраций в населенных пунктах Херсонской области, территория которой с марта находится под контролем РФ.