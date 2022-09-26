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ТАСС

Зеленский издал указ о создании 20 военных администраций в Луганской области

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Genya Savilov/Pool Photo via AP

Согласно документу, они появятся в населенных пунктах Станица Луганская, Широкий, Марковка, Новопсков

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал указ о создании 20 военных администраций в населенных пунктах на неподконтрольных Киеву территориях Луганской области.

Согласно документу, опубликованному на сайте президента Украины, сельские военные администрации создаются в таких населенных пунктах как Станица Луганская, Широкий, Марковка, Новопсков.

Зеленский поручил Генштабу Вооруженных сил Украины и областным властям принять все необходимые меры для создания администраций.

Ранее президент Украины подписал аналогичный указ о создании 15 военных администраций в населенных пунктах Херсонской области, территория которой с марта находится под контролем РФ. 

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