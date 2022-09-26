ЦАГИ выполнит исследования по винтокрылым летательным аппаратам следующего поколения

Они направлены на повышение их эффективности в гражданском и оборонном секторах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е.Жуковского (ЦАГИ) выполняет исследования по винтокрылым летательным аппаратам следующего поколения, направленным на повышение их эффективности в гражданском и оборонном секторах. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"В настоящее время подразделение ЦАГИ выполняет ряд исследований по винтокрылым летательным аппаратам, в том числе и следующего поколения, направленным на повышение их эффективности в гражданском и оборонном секторах, - отметили в ЦАГИ. - Мы уверены, что благодаря совместной творческой деятельности опытных сотрудников и молодой смены, набирающей силы в научно-исследовательском центре комплексных исследований и разработок винтокрылых летательных аппаратов (ранее отделении №5 - прим. ТАСС), ведущее положение нашей страны в области создания летательных аппаратов и в будущем сохранится".

Исследования по вертолетной тематике велись в ЦАГИ с момента его создания. У истоков этого направления стояли известные ученые и конструкторы Борис Юрьев, Александр Изаксон, Алексей Черемухин, Николай Камов, Иван Братухин, Михаил Миль и многие другие. Исследования такого опасного явления, как штопор, также велись практически с момента создания института под руководством известного ученого Александра Журавченко. До конца 1930-х годов по обоим направлениям были получены весьма важные результаты. Однако начавшаяся Великая Отечественная война привела к тому, что работы по этим направлениям велись разрозненно и нерегулярно, и только по окончании войны вновь начали набирать силу.

В 1947 году на базе лаборатории штопора и аэродинамической трубы Т-105 была создана специальная лаборатория ЦАГИ по проблемам геликоптеростроения и изучения штопора - лаборатория №5. Ее начальником был назначен Михаил Миль. С этих событий началось планомерное развитие исследований по вертолетам и штопору.

"Практически все самолеты и вертолеты, а также дирижабли, спускаемые аппараты и многие другие объекты летательной техники, разрабатывавшиеся в нашей стране, прошли этапы исследований по определению и совершенствованию их аэродинамического облика в отделении №5 ЦАГИ. О высоком уровне проводимых исследований и полученных результатов свидетельствуют примеры вертолетов Ми-26, Ми-28, Ми-38, Ка-27/31/32, Ка-52, Ка-62, "Ансат", самолетов МиГ-23, МиГ-29, Су-27, Ан-124, Ил-96, Ту-160, Як-42 и многих других, имеющих мировое признание", - заявили в ЦАГИ.

Как подчеркнули в организации, нельзя не отметить и существенные достижения в области аэродинамики систем измерения воздушных параметров, разработанных в отделении №5, которые соответствуют высшему мировому уровню, а некоторые не имеют аналогов в мире. "Все эти работы выполнены благодаря таланту и большим усилиям сотрудников отделения аэродинамики вертолетов и штопора ЦАГИ", - говорится в сообщении ЦАГИ.